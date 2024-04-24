Борца, обвиняемого в попытке убийства певца Руссо, хотят оправдать

24 апреля 2024 в 08:05 Размер текста - 17 +

Эльдукаев, который обвиняется в попытке убийства Руссо, планирует освободиться через службу на СВО Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Московский городской суд сомневается в обоснованности уголовного преследования бывшего борца-вольника, одного из создателей Черкизовского рынка Тархана Эльдукаева. Ранее его обвинили в причастности к похищению российского певца Авраама Руссо и попытке его убийства. По данным защиты, у обоих преступлений вышел срок давности. «Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты Тархана Эльдукаева, отменил решение Басманного райсуда, в котором обжаловались действия следствия, не прекратившего уголовное преследование спортсмена», — передает « Коммерсант» информацию из суда. Ранее Басманный суд и следствие отказали в прекращении уголовного дела Эльдукаева. Согласно постановлению, доводы защиты на данный момент должны быть рассмотрены не формально, а по существу в суде первой инстанции, передает газета слова адвоката Роберта Зиновьева, который представляет интересы бойца. По словам защитников, Эльдукаев согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. В случае, если этого не получится сделать, то он рассматривает вариант своего освобождения через службу на фронте. 27 октября 2023 года Эльдукаев был арестован в столице по обвинению в причастности к похищению и попытке убийства певца Авраама Руссо. Само преступление было совершено 17 лет назад. Басманный суд Москвы своим решением заключил борца под стражу до 25 декабря 2023 года. Покушение на певца произошло в 2006 году в столице России. Неизвестные несколько раз выстрелили в него из автомата Калашникова. В результате этого Руссо получил ранение голени и бедра, его охранник погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский городской суд сомневается в обоснованности уголовного преследования бывшего борца-вольника, одного из создателей Черкизовского рынка Тархана Эльдукаева. Ранее его обвинили в причастности к похищению российского певца Авраама Руссо и попытке его убийства. По данным защиты, у обоих преступлений вышел срок давности. «Мосгорсуд, рассмотрев жалобу защиты Тархана Эльдукаева, отменил решение Басманного райсуда, в котором обжаловались действия следствия, не прекратившего уголовное преследование спортсмена», — передает «Коммерсант» информацию из суда. Ранее Басманный суд и следствие отказали в прекращении уголовного дела Эльдукаева. Согласно постановлению, доводы защиты на данный момент должны быть рассмотрены не формально, а по существу в суде первой инстанции, передает газета слова адвоката Роберта Зиновьева, который представляет интересы бойца. По словам защитников, Эльдукаев согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям. В случае, если этого не получится сделать, то он рассматривает вариант своего освобождения через службу на фронте. 27 октября 2023 года Эльдукаев был арестован в столице по обвинению в причастности к похищению и попытке убийства певца Авраама Руссо. Само преступление было совершено 17 лет назад. Басманный суд Москвы своим решением заключил борца под стражу до 25 декабря 2023 года. Покушение на певца произошло в 2006 году в столице России. Неизвестные несколько раз выстрелили в него из автомата Калашникова. В результате этого Руссо получил ранение голени и бедра, его охранник погиб.