Бастрыкин занялся группой подростков из ХМАО, избившей школьников

24 апреля 2024 в 08:25 Размер текста - 17 +

Группа спортсменов-подростков избила двух школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения группой спортсменов-подростков двух школьников из Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В соцмедиа сообщается, что в Нижневартовске группа спортсменов-подростков избила двух школьников. По данному факту в СУ СК России по ХМАО проводится проверка. Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по региону Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале. Прокуратуру региона уже устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Сообщается, что подростки, объединившись в группу, избивали детей. Кроме того, они вымогали у них деньги. Одному из детей нанесли телесные повреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения группой спортсменов-подростков двух школьников из Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В соцмедиа сообщается, что в Нижневартовске группа спортсменов-подростков избила двух школьников. По данному факту в СУ СК России по ХМАО проводится проверка. Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по региону Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале. Прокуратуру региона уже устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Сообщается, что подростки, объединившись в группу, избивали детей. Кроме того, они вымогали у них деньги. Одному из детей нанесли телесные повреждения.