Бастрыкин занялся группой подростков из ХМАО, избившей школьников

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения группой спортсменов-подростков двух школьников из Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В соцмедиа сообщается, что в Нижневартовске группа спортсменов-подростков избила двух школьников. По данному факту в СУ СК России по ХМАО проводится проверка. Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по региону Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале.
Прокуратуру региона уже устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Сообщается, что подростки, объединившись в группу, избивали детей. Кроме того, они вымогали у них деньги. Одному из детей нанесли телесные повреждения.
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