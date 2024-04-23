23 апреля 2024

Бастрыкин занялся группой подростков из ХМАО, избившей школьников

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, споттинг, уличная драка
Группа спортсменов-подростков избила двух школьников Фото:

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения группой спортсменов-подростков двух школьников из Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В соцмедиа сообщается, что в Нижневартовске группа спортсменов-подростков избила двух школьников. По данному факту в СУ СК России по ХМАО проводится проверка. Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по региону Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале.

Прокуратуру региона уже устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Сообщается, что подростки, объединившись в группу, избивали детей. Кроме того, они вымогали у них деньги. Одному из детей нанесли телесные повреждения.

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Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад об обстоятельствах избиения группой спортсменов-подростков двух школьников из Нижневартовска (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В соцмедиа сообщается, что в Нижневартовске группа спортсменов-подростков избила двух школьников. По данному факту в СУ СК России по ХМАО проводится проверка. Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК России по региону Михаилу Мокшину представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщает пресс-служба СКР в telegram-канале. Прокуратуру региона уже устроила проверку из-за инцидента со школьниками в Нижневартовске. Сообщается, что подростки, объединившись в группу, избивали детей. Кроме того, они вымогали у них деньги. Одному из детей нанесли телесные повреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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