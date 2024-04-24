Матвиенко заявила о перспективе объединения регионов РФ

Матвиенко: у России есть опыт успешного объединения регионов

24 апреля 2024 в 09:08 Размер текста - 17 +

Матвиенко отметила, что концепция пространственного развития нужна России для экономической сферы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Совет Федерации попросит на пленарном заседании Российскую академию наук (РАН) принять участие в разработке концепции пространственного развития. В ней будет задействована тема объединения регионов России. У России уже есть успешный опыт такого объединения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы выступим с предложением, чтобы Академия наук активно подключилась к разработке концепции пространственного развития… Эта тема [укрупнения регионов] должна найти отражение в концепции», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она добавила, что Россия не может не иметь такую концепцию. Власти РФ должны понимать, где и какие центры новой экономики должны появиться. По словам спикера Совфеда, в концепции пространственного развития одним из серьезных разделов должно быть территориальное деление России. Так, должно быть прописано и обосновано, какие регионы страны следует объединить для достижения лучших результатов для экономики. В России уже есть примеры объединения регионов, направленного на развитие территорий. Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским автономными округами, Камчатская область с Корякским автономным округом, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, а также Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ — все они прошли процесс объединения в последние десятилетия. Последнее крупное объединение регионов произошло в 2008 году, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ стали единым субъектом — Забайкальским краем. Решение о слиянии было поддержано на референдумах, состоявшихся в марте 2007 года, где более 90% участников высказались за объединение. Эти изменения в административно-территориальном устройстве страны были направлены на повышение эффективности управления и развития экономики регионов, а также на укрепление социальной инфраструктуры. Объединение регионов позволяло сократить дублирование функций местных властей и оптимизировать расходы бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации попросит на пленарном заседании Российскую академию наук (РАН) принять участие в разработке концепции пространственного развития. В ней будет задействована тема объединения регионов России. У России уже есть успешный опыт такого объединения, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Мы выступим с предложением, чтобы Академия наук активно подключилась к разработке концепции пространственного развития… Эта тема [укрупнения регионов] должна найти отражение в концепции», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Она добавила, что Россия не может не иметь такую концепцию. Власти РФ должны понимать, где и какие центры новой экономики должны появиться. По словам спикера Совфеда, в концепции пространственного развития одним из серьезных разделов должно быть территориальное деление России. Так, должно быть прописано и обосновано, какие регионы страны следует объединить для достижения лучших результатов для экономики. В России уже есть примеры объединения регионов, направленного на развитие территорий. Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, Красноярский край с Таймырским и Эвенкийским автономными округами, Камчатская область с Корякским автономным округом, Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, а также Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ — все они прошли процесс объединения в последние десятилетия. Последнее крупное объединение регионов произошло в 2008 году, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ стали единым субъектом — Забайкальским краем. Решение о слиянии было поддержано на референдумах, состоявшихся в марте 2007 года, где более 90% участников высказались за объединение. Эти изменения в административно-территориальном устройстве страны были направлены на повышение эффективности управления и развития экономики регионов, а также на укрепление социальной инфраструктуры. Объединение регионов позволяло сократить дублирование функций местных властей и оптимизировать расходы бюджета.