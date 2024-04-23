Природа В лесах Златоуста первыми выросли грибы с антибиотиком от пневмонии. Фото 24 апреля 2024 в 09:20 Размер текста - 17 + Первыми на Таганае грибной сезон открыли псевдоплектании Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) первыми выросли грибы с антибиотиком плектазином в составе. Как сообщили в пресс-службе учреждения, по этой причине гриб используют в фармакологии. «Первым видом, отметившим начало грибного сезона в нацпарке „Таганай“, стала псевдоплектания черноватая из семейства саркосомовых. Из-за содержащегося в мякоти антибиотика плектазина гриб используется в фармакологии», — отметили в пресс-службе нацпарка. Плектазин является антибиотиком, который применяется для экспериментального лечения перитонита и пневмонии, вызванной определенным видом бактерий из рода стрептококков. Польза для медицины окончательно пока не подтверждена, как и съедобность гриба. Псевдоплектании появились на одной из полян недалеко от центральной усадьбы парка. Они имеют своеобразный внешний вид, способный отпугнуть грибников. Накануне в пресс-службе «Таганая» сообщили, что в лесу на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. В нацпарке зацвело волчье лыко. Внешний вид гриба мало располагает к его сбору пресс-служба нацпарка «Таганай» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) первыми выросли грибы с антибиотиком плектазином в составе. Как сообщили в пресс-службе учреждения, по этой причине гриб используют в фармакологии. «Первым видом, отметившим начало грибного сезона в нацпарке „Таганай“, стала псевдоплектания черноватая из семейства саркосомовых. Из-за содержащегося в мякоти антибиотика плектазина гриб используется в фармакологии», — отметили в пресс-службе нацпарка. Плектазин является антибиотиком, который применяется для экспериментального лечения перитонита и пневмонии, вызванной определенным видом бактерий из рода стрептококков. Польза для медицины окончательно пока не подтверждена, как и съедобность гриба. Псевдоплектании появились на одной из полян недалеко от центральной усадьбы парка. Они имеют своеобразный внешний вид, способный отпугнуть грибников. Накануне в пресс-службе «Таганая» сообщили, что в лесу на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. В нацпарке зацвело волчье лыко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям