В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) первыми выросли грибы с антибиотиком плектазином в составе. Как сообщили в пресс-службе учреждения, по этой причине гриб используют в фармакологии.
«Первым видом, отметившим начало грибного сезона в нацпарке „Таганай“, стала псевдоплектания черноватая из семейства саркосомовых. Из-за содержащегося в мякоти антибиотика плектазина гриб используется в фармакологии», — отметили в пресс-службе нацпарка.
Плектазин является антибиотиком, который применяется для экспериментального лечения перитонита и пневмонии, вызванной определенным видом бактерий из рода стрептококков. Польза для медицины окончательно пока не подтверждена, как и съедобность гриба.
Псевдоплектании появились на одной из полян недалеко от центральной усадьбы парка. Они имеют своеобразный внешний вид, способный отпугнуть грибников.
Накануне в пресс-службе «Таганая» сообщили, что в лесу на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. В нацпарке зацвело волчье лыко.
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