23 апреля 2024

В лесах Златоуста первыми выросли грибы с антибиотиком от пневмонии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный природный парк Таганай. Златоуст, таганай, природа, пейзаж, горы
Первыми на Таганае грибной сезон открыли псевдоплектании Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) первыми выросли грибы с антибиотиком плектазином в составе. Как сообщили в пресс-службе учреждения, по этой причине гриб используют в фармакологии.

«Первым видом, отметившим начало грибного сезона в нацпарке „Таганай“, стала псевдоплектания черноватая из семейства саркосомовых. Из-за содержащегося в мякоти антибиотика плектазина гриб используется в фармакологии», — отметили в пресс-службе нацпарка.

Плектазин является антибиотиком, который применяется для экспериментального лечения перитонита и пневмонии, вызванной определенным видом бактерий из рода стрептококков. Польза для медицины окончательно пока не подтверждена, как и съедобность гриба.

Псевдоплектании появились на одной из полян недалеко от центральной усадьбы парка. Они имеют своеобразный внешний вид, способный отпугнуть грибников.

Накануне в пресс-службе «Таганая» сообщили, что в лесу на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. В нацпарке зацвело волчье лыко.

Внешний вид гриба мало располагает к его сбору
Внешний вид гриба мало располагает к его сбору
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) первыми выросли грибы с антибиотиком плектазином в составе. Как сообщили в пресс-службе учреждения, по этой причине гриб используют в фармакологии. «Первым видом, отметившим начало грибного сезона в нацпарке „Таганай“, стала псевдоплектания черноватая из семейства саркосомовых. Из-за содержащегося в мякоти антибиотика плектазина гриб используется в фармакологии», — отметили в пресс-службе нацпарка. Плектазин является антибиотиком, который применяется для экспериментального лечения перитонита и пневмонии, вызванной определенным видом бактерий из рода стрептококков. Польза для медицины окончательно пока не подтверждена, как и съедобность гриба. Псевдоплектании появились на одной из полян недалеко от центральной усадьбы парка. Они имеют своеобразный внешний вид, способный отпугнуть грибников. Накануне в пресс-службе «Таганая» сообщили, что в лесу на 17 дней раньше срока распустился ядовитый кустарник. В нацпарке зацвело волчье лыко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...