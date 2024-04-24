В России объявили предварительный перечень нацпроектов до 2030 года

Предварительный перечень нацпроектов РФ до 2030 года включает в себя 19 позиций

24 апреля 2024 в 09:36 Размер текста - 17 +

В предварительный список нацпроектов в РФ входят направления экономического развития и социальной поддержки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Российские власти обсудили предварительный список национальных проектов в стране до 2030 года. Он состоит из 19 проектов, в которые входят как действующие, так и новые. «Пока список состоит из 19 проектов по таким направлениям, как технологический суверенитет, инфраструктура, социальная поддержка, экономическое развитие», — передает РБК информацию из перечня. Актуальность и подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника. Так, в новый состав нацпроектов войдет ряд действующих: «Экология» и «Международная кооперация и экспорт». Также и новые: «Средства производства и автоматизации», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Современные технологии сбережения здоровья». Кроме того, некоторые уже существующие проекты могут быть перераспределены. В частности, это может ожидать меры из нацпроектов «Демография» и «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новые принципы для национальных проектов. Также будут разработаны способы их финансирования. Документы по этому поручению должны быть представлены до 30 апреля 2024 года. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и Госсовета будут обсуждены указанные принципы и подходы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти обсудили предварительный список национальных проектов в стране до 2030 года. Он состоит из 19 проектов, в которые входят как действующие, так и новые. «Пока список состоит из 19 проектов по таким направлениям, как технологический суверенитет, инфраструктура, социальная поддержка, экономическое развитие», — передает РБК информацию из перечня. Актуальность и подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника. Так, в новый состав нацпроектов войдет ряд действующих: «Экология» и «Международная кооперация и экспорт». Также и новые: «Средства производства и автоматизации», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Современные технологии сбережения здоровья». Кроме того, некоторые уже существующие проекты могут быть перераспределены. В частности, это может ожидать меры из нацпроектов «Демография» и «МСП и поддержка предпринимательской инициативы». Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать новые принципы для национальных проектов. Также будут разработаны способы их финансирования. Документы по этому поручению должны быть представлены до 30 апреля 2024 года. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам и Госсовета будут обсуждены указанные принципы и подходы.