Задержанному екатеринбургскому блогеру-оппозиционеру вменяют две статьи

24 апреля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Скоро суд выберет меру пресечения Евгению Анисимову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанному екатеринбургскому блогеру, владельцу и модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову предъявили обвинения по двум уголовным статьям — клевета и разглашение тайны частной жизни. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Наталья Волкова. Ранее в медиа сообщалось, что Анисимова могут обвинять в получении иностранного финансирования или дискредитации российской армии. Волкова опровергла это. Сейчас блогер находится в ИВС, скоро Ленинский районный суд выберет ему меру пресечения. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Анисимова задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он, по данным URA.RU, обещал разоблачить местного бизнесмена Богдана Новорока (проходит по делу в качестве потерпевшего). 23 апреля в доме блогера прошли обыски. Анисимову 41 год. Широкую известность получил, работая на телеканале «Крик ТВ». После ухода стал репортером «Прекрасной России», где начал создавать контент оппозиционной направленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанному екатеринбургскому блогеру, владельцу и модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову предъявили обвинения по двум уголовным статьям — клевета и разглашение тайны частной жизни. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Наталья Волкова. Ранее в медиа сообщалось, что Анисимова могут обвинять в получении иностранного финансирования или дискредитации российской армии. Волкова опровергла это. Сейчас блогер находится в ИВС, скоро Ленинский районный суд выберет ему меру пресечения. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Анисимова задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он, по данным URA.RU, обещал разоблачить местного бизнесмена Богдана Новорока (проходит по делу в качестве потерпевшего). 23 апреля в доме блогера прошли обыски. Анисимову 41 год. Широкую известность получил, работая на телеканале «Крик ТВ». После ухода стал репортером «Прекрасной России», где начал создавать контент оппозиционной направленности.