23 апреля 2024

Задержанному екатеринбургскому блогеру-оппозиционеру вменяют две статьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Скоро суд выберет меру пресечения Евгению Анисимову Фото:

Задержанному екатеринбургскому блогеру, владельцу и модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову предъявили обвинения по двум уголовным статьям — клевета и разглашение тайны частной жизни. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Наталья Волкова.

Ранее в медиа сообщалось, что Анисимова могут обвинять в получении иностранного финансирования или дискредитации российской армии. Волкова опровергла это. Сейчас блогер находится в ИВС, скоро Ленинский районный суд выберет ему меру пресечения. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было.

Анисимова задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он, по данным URA.RU, обещал разоблачить местного бизнесмена Богдана Новорока (проходит по делу в качестве потерпевшего). 23 апреля в доме блогера прошли обыски.

Анисимову 41 год. Широкую известность получил, работая на телеканале «Крик ТВ». После ухода стал репортером «Прекрасной России», где начал создавать контент оппозиционной направленности.

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Задержанному екатеринбургскому блогеру, владельцу и модератору youtube- и telegram-каналов «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову предъявили обвинения по двум уголовным статьям — клевета и разглашение тайны частной жизни. Об этом URA.RU сообщила его адвокат Наталья Волкова. Ранее в медиа сообщалось, что Анисимова могут обвинять в получении иностранного финансирования или дискредитации российской армии. Волкова опровергла это. Сейчас блогер находится в ИВС, скоро Ленинский районный суд выберет ему меру пресечения. Официальных комментариев от свердловских силовых структур не было. Анисимова задержали за несколько часов до анонсированной пресс-конференции, на которой он, по данным URA.RU, обещал разоблачить местного бизнесмена Богдана Новорока (проходит по делу в качестве потерпевшего). 23 апреля в доме блогера прошли обыски. Анисимову 41 год. Широкую известность получил, работая на телеканале «Крик ТВ». После ухода стал репортером «Прекрасной России», где начал создавать контент оппозиционной направленности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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