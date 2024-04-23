23 апреля 2024

Спикер челябинского заксобрания уступил одну из должностей своему заму

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Заседание ЗСО. Челябинск , моисеев денис
Денис Моисеев возглавил фракцию ЕР в областном парламенте Фото:

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер сложил полномочия председателя фракции «Единой России» в областном парламенте. Фракцию возглавит первый вице-спикер Денис Моисеев, сообщили URA.RU в ЗСО.

«Состоялось заседание фракции. Председателем избран первый зампред спикера ЗСО Денис Моисеев», — сообщили в исполкоме.

Кандидатуру Моисеева на пост руководителя фракции согласовали на кадровой комиссии Уральского МКС «Единой России» 16 апреля. Еще через день такое же решение принял президиум регионального отделения ЕР.

С октября 2022 года Моисеев находился в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали первым зампредом спикера регионального заксобрания, а после президентских выборов в марте 2024 года он вернулся в Челябинск и сейчас работает в этом качестве.

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Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер сложил полномочия председателя фракции «Единой России» в областном парламенте. Фракцию возглавит первый вице-спикер Денис Моисеев, сообщили URA.RU в ЗСО. «Состоялось заседание фракции. Председателем избран первый зампред спикера ЗСО Денис Моисеев», — сообщили в исполкоме. Кандидатуру Моисеева на пост руководителя фракции согласовали на кадровой комиссии Уральского МКС «Единой России» 16 апреля. Еще через день такое же решение принял президиум регионального отделения ЕР. С октября 2022 года Моисеев находился в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали первым зампредом спикера регионального заксобрания, а после президентских выборов в марте 2024 года он вернулся в Челябинск и сейчас работает в этом качестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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