Спикер челябинского заксобрания уступил одну из должностей своему заму

Спикер заксобрания Челябинской области Олег Гербер сложил полномочия председателя фракции «Единой России» в областном парламенте. Фракцию возглавит первый вице-спикер Денис Моисеев, сообщили URA.RU в ЗСО.
«Состоялось заседание фракции. Председателем избран первый зампред спикера ЗСО Денис Моисеев», — сообщили в исполкоме.
Кандидатуру Моисеева на пост руководителя фракции согласовали на кадровой комиссии Уральского МКС «Единой России» 16 апреля. Еще через день такое же решение принял президиум регионального отделения ЕР.
С октября 2022 года Моисеев находился в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали первым зампредом спикера регионального заксобрания, а после президентских выборов в марте 2024 года он вернулся в Челябинск и сейчас работает в этом качестве.
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