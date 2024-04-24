Осужденному за ДТП актеру Ефремову отказали в УДО

24 апреля 2024 в 10:45 Размер текста - 17 +

Ефремову отказали в УДО из-за нарушения режима в колонии, где он отбывает срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российскому актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) по причине нарушения режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание за совершение ДТП. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Ефремов опоздал на „обязательное мероприятие“ в колонии, из-за чего получил выговор. Поэтому прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили», — передает telegram-канал. Адвокат актера отметил, что прошение от его клиента не поступало, не было и внутренней комиссии. При этом в суде сообщили, что ходатайство об УДО должно было прийти еще в марте. Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. К марту 2024 года Ефремов отсидел половину срока, что является обязательным условием для прошения об УДО. Позже пресс-служба УФСИН России по Белгородской области заявила, что актер не обращался с ходатайством на этот счет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении (УДО) по причине нарушения режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание за совершение ДТП. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Ефремов опоздал на „обязательное мероприятие“ в колонии, из-за чего получил выговор. Поэтому прошение об УДО в Алексеевский районный суд так и не отправили», — передает telegram-канал. Адвокат актера отметил, что прошение от его клиента не поступало, не было и внутренней комиссии. При этом в суде сообщили, что ходатайство об УДО должно было прийти еще в марте. Михаил Ефремов в 2020 году спровоцировал ДТП, в котором погиб человек. Согласно экспертизе, артист находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. К марту 2024 года Ефремов отсидел половину срока, что является обязательным условием для прошения об УДО. Позже пресс-служба УФСИН России по Белгородской области заявила, что актер не обращался с ходатайством на этот счет.