Белгородский УФСИН опроверг обращение Ефремова о досрочном освобождении

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Спектакль "Господин хороший" в Ельцин Центре. Екатеринбург, ефремов михаил
УФСИН не подтверждает, что Ефремов обращался об освобождении по УДО Фото:

Актер Михаил Ефремов не обращался с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области.

«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба белгородского УФСИН. Ранее сообщалось, что такое ходатайство Ефремова было одобрено и направлено в суд.

В 2020 году Михаил Ефремов в Москве устроил ДТП, в котором погиб человек. Экспертиза показала, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он был приговорен к 7,5 года лишения свободы. В марте 2024 года Ефремов отсидит половину срока — это обязательное условия для того, чтобы просить об условно-досрочном освобождении.

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Актер Михаил Ефремов не обращался с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области. «Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба белгородского УФСИН. Ранее сообщалось, что такое ходатайство Ефремова было одобрено и направлено в суд. В 2020 году Михаил Ефремов в Москве устроил ДТП, в котором погиб человек. Экспертиза показала, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он был приговорен к 7,5 года лишения свободы. В марте 2024 года Ефремов отсидит половину срока — это обязательное условия для того, чтобы просить об условно-досрочном освобождении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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