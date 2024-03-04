Белгородский УФСИН опроверг обращение Ефремова о досрочном освобождении

04 марта 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

УФСИН не подтверждает, что Ефремов обращался об освобождении по УДО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Актер Михаил Ефремов не обращался с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области. «Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба белгородского УФСИН . Ранее сообщалось, что такое ходатайство Ефремова было одобрено и направлено в суд. В 2020 году Михаил Ефремов в Москве устроил ДТП, в котором погиб человек. Экспертиза показала, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он был приговорен к 7,5 года лишения свободы. В марте 2024 года Ефремов отсидит половину срока — это обязательное условия для того, чтобы просить об условно-досрочном освобождении.

Актер Михаил Ефремов не обращался с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Белгородской области. «Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба белгородского УФСИН. Ранее сообщалось, что такое ходатайство Ефремова было одобрено и направлено в суд. В 2020 году Михаил Ефремов в Москве устроил ДТП, в котором погиб человек. Экспертиза показала, что актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он был приговорен к 7,5 года лишения свободы. В марте 2024 года Ефремов отсидит половину срока — это обязательное условия для того, чтобы просить об условно-досрочном освобождении.