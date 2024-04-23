Семьи участников СВО из ЯНАО стали чаще обращаться к омбудсмену

24 апреля 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Андрей Нестерук сообщил о росте количества обращений от участников СВО Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В аппарат омбудсмена по правам человека в ЯНАО Андрея Нестерука растет количество обращений от семей участников специальной военной операции. За три месяца текущего года уже поступило более 60 обращений, сообщил омбудсмен в отчетном докладе депутатам окружного заксобрания. «Наша миссия — помогать в розыске без вести пропавших, решать вопросы социально-бытового характера, вызволять ямальцев, попавших в плен, и содействовать возвращению их на Родину. К сожалению, немало военнослужащих остаются в плену, мы помогаем их найти, включить в обменный фонд и вернуть домой», — сообщил Андрей Нестерук в отчетном докладе на заседании законодательного собрания, эфир которого транслировался на официальном сайте. Нестерук сообщил, что если в 2022 году в аппарат поступило 38 обращений, то в 2023 году их было больше 90. Каждое обращение от участников СВО и их семей берется в работу и находится на его личном контроле. Омбудсмен находится в постоянном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Так, 11 июня 2023 года в результате российско-украинского обмена возвращены из плена 94 российских военнослужащих, в числе которых ямалец Станислав Юхнин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аппарат омбудсмена по правам человека в ЯНАО Андрея Нестерука растет количество обращений от семей участников специальной военной операции. За три месяца текущего года уже поступило более 60 обращений, сообщил омбудсмен в отчетном докладе депутатам окружного заксобрания. «Наша миссия — помогать в розыске без вести пропавших, решать вопросы социально-бытового характера, вызволять ямальцев, попавших в плен, и содействовать возвращению их на Родину. К сожалению, немало военнослужащих остаются в плену, мы помогаем их найти, включить в обменный фонд и вернуть домой», — сообщил Андрей Нестерук в отчетном докладе на заседании законодательного собрания, эфир которого транслировался на официальном сайте. Нестерук сообщил, что если в 2022 году в аппарат поступило 38 обращений, то в 2023 году их было больше 90. Каждое обращение от участников СВО и их семей берется в работу и находится на его личном контроле. Омбудсмен находится в постоянном взаимодействии с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. Так, 11 июня 2023 года в результате российско-украинского обмена возвращены из плена 94 российских военнослужащих, в числе которых ямалец Станислав Юхнин.