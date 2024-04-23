23 апреля 2024

Надежда Бабкина перепела хит Инстасамки «За деньги да»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бабкина Надежда. Москва., бабкина надежда
Песня «За деньги да» претерпела некоторые изменения в аранжировке ансамбля Надежды Бабкиной «Русская песня» Фото:

Песня рэп-исполнительницы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) попала в репертуар певицы русских народных песен Надежды Бабкиной. Композиция «За деньги да» претерпела некоторые изменения в аранжировке ансамбля Надежды Бабкиной «Русская песня». Об этом сообщает telegram-канале «Светские хроники».

«Надежда Бабкина перепела песню Инстасамки „За деньги да“. Кто ей за это заплатил? В измененном тексте звучат строчки: „Капусту не солю, но за гусли — да“», — говорится в сообщении.

Выступление коллектива Надежды Бабкиной прошло на ВДНХ. Первый раз измененная песня певицы Instasamka прозвучала в эфире Comedy Club. Рэп-исполнительница пока никак не комментирует новую версию своего хита. Ранее URA.RU писало, что Instasamka отметила пошлый хит блогера из Нижневартовска (ХМАО).

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Песня рэп-исполнительницы Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева, родилась в Тобольске Тюменской области) попала в репертуар певицы русских народных песен Надежды Бабкиной. Композиция «За деньги да» претерпела некоторые изменения в аранжировке ансамбля Надежды Бабкиной «Русская песня». Об этом сообщает telegram-канале «Светские хроники». «Надежда Бабкина перепела песню Инстасамки „За деньги да“. Кто ей за это заплатил? В измененном тексте звучат строчки: „Капусту не солю, но за гусли — да“», — говорится в сообщении. Выступление коллектива Надежды Бабкиной прошло на ВДНХ. Первый раз измененная песня певицы Instasamka прозвучала в эфире Comedy Club. Рэп-исполнительница пока никак не комментирует новую версию своего хита. Ранее URA.RU писало, что Instasamka отметила пошлый хит блогера из Нижневартовска (ХМАО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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