23 апреля 2024

В Кургане затопило молочную ферму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора в рабочий поселок Лебяжье. Курганская область, коровы, ферма, коровник
Вода дошла до молочного предприятия под Курганом Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Глинки в Кургане вода подошла к молочной ферме. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Паводок на ферме», — указано в посте группы «ЗАО Глинки, молочная продукция Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи пишут, что вода попала в подвал здания и затопила первые три ступени на крыльце.

Подписчики сообщества также сообщают, что коровы не скоро смогут вернуться в телятник, поскольку вода все еще остается на ферме. Обсуждают также опасность, которая может прийти вместе с водой. Пользователи соцсети пишут, что паводок размывает скотомогильники, что может привести к распространению вируса гепатита А. Ранее власти отвечали на такую информацию, что на затопленных территориях проведут дезинфекцию.

Ранее URA.RU писало, что сотни коров покидали привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближалась вода реки Тобол. Водная стихия грозила навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняли в место повыше.

Молочную ферму под Курганом затопило
Молочную ферму под Курганом затопило
Телятник в Глинках оказался в воде
Телятник в Глинках оказался в воде

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В микрорайоне Глинки в Кургане вода подошла к молочной ферме. Об этом сообщается в социальных сетях. «Паводок на ферме», — указано в посте группы «ЗАО Глинки, молочная продукция Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи пишут, что вода попала в подвал здания и затопила первые три ступени на крыльце. Подписчики сообщества также сообщают, что коровы не скоро смогут вернуться в телятник, поскольку вода все еще остается на ферме. Обсуждают также опасность, которая может прийти вместе с водой. Пользователи соцсети пишут, что паводок размывает скотомогильники, что может привести к распространению вируса гепатита А. Ранее власти отвечали на такую информацию, что на затопленных территориях проведут дезинфекцию. Ранее URA.RU писало, что сотни коров покидали привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближалась вода реки Тобол. Водная стихия грозила навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняли в место повыше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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