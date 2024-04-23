В Кургане затопило молочную ферму. Фото

24 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Вода дошла до молочного предприятия под Курганом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Глинки в Кургане вода подошла к молочной ферме. Об этом сообщается в социальных сетях. «Паводок на ферме», — указано в посте группы «ЗАО Глинки, молочная продукция Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи пишут, что вода попала в подвал здания и затопила первые три ступени на крыльце. Подписчики сообщества также сообщают, что коровы не скоро смогут вернуться в телятник, поскольку вода все еще остается на ферме. Обсуждают также опасность, которая может прийти вместе с водой. Пользователи соцсети пишут, что паводок размывает скотомогильники, что может привести к распространению вируса гепатита А. Ранее власти отвечали на такую информацию, что на затопленных территориях проведут дезинфекцию. Ранее URA.RU писало, что сотни коров покидали привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближалась вода реки Тобол. Водная стихия грозила навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняли в место повыше. Молочную ферму под Курганом затопило группа «ЗАО Глинки, молочная продукция г. Курган» во «ВКонтакте» Телятник в Глинках оказался в воде группа «ЗАО Глинки, молочная продукция г. Курган» во «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Глинки в Кургане вода подошла к молочной ферме. Об этом сообщается в социальных сетях. «Паводок на ферме», — указано в посте группы «ЗАО Глинки, молочная продукция Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи пишут, что вода попала в подвал здания и затопила первые три ступени на крыльце. Подписчики сообщества также сообщают, что коровы не скоро смогут вернуться в телятник, поскольку вода все еще остается на ферме. Обсуждают также опасность, которая может прийти вместе с водой. Пользователи соцсети пишут, что паводок размывает скотомогильники, что может привести к распространению вируса гепатита А. Ранее власти отвечали на такую информацию, что на затопленных территориях проведут дезинфекцию. Ранее URA.RU писало, что сотни коров покидали привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближалась вода реки Тобол. Водная стихия грозила навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняли в место повыше.