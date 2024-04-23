В микрорайоне Глинки в Кургане вода подошла к молочной ферме. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Паводок на ферме», — указано в посте группы «ЗАО Глинки, молочная продукция Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи пишут, что вода попала в подвал здания и затопила первые три ступени на крыльце.
Подписчики сообщества также сообщают, что коровы не скоро смогут вернуться в телятник, поскольку вода все еще остается на ферме. Обсуждают также опасность, которая может прийти вместе с водой. Пользователи соцсети пишут, что паводок размывает скотомогильники, что может привести к распространению вируса гепатита А. Ранее власти отвечали на такую информацию, что на затопленных территориях проведут дезинфекцию.
Ранее URA.RU писало, что сотни коров покидали привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближалась вода реки Тобол. Водная стихия грозила навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняли в место повыше.
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В микрорайоне Глинки в Кургане вода подошла к молочной ферме. Об этом сообщается в социальных сетях. «Паводок на ферме», — указано в посте группы «ЗАО Глинки, молочная продукция Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В комментариях пользователи пишут, что вода попала в подвал здания и затопила первые три ступени на крыльце. Подписчики сообщества также сообщают, что коровы не скоро смогут вернуться в телятник, поскольку вода все еще остается на ферме. Обсуждают также опасность, которая может прийти вместе с водой. Пользователи соцсети пишут, что паводок размывает скотомогильники, что может привести к распространению вируса гепатита А. Ранее власти отвечали на такую информацию, что на затопленных территориях проведут дезинфекцию. Ранее URA.RU писало, что сотни коров покидали привычные стойбища в микрорайоне Глинки в Кургане, потому что туда приближалась вода реки Тобол. Водная стихия грозила навредить дойному стаду, поэтому для безопасности животных перегоняли в место повыше.