Как пройдет «Бессмертный полк» в Свердловской области

В Свердловской области «Бессмертный полк» проведут в течение нескольких дней

24 апреля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Организаторы надеются, что шествие привычного формата рано или поздно вернется Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Акцию «Бессмертный полк», очный формат которой отменили в целях безопасности, проведут по аналогии 2023 года. Свердловчане могут отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, разместив портреты на машинах, футболках и в социальных сетях, а в школах и детсадах пройдут шествия. При этом акция впервые продлится в течение нескольких дней, подчеркнул руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» Сергей Боровиков. «Основное отличие от предыдущих лет в том, что мероприятия акции „Бессмертный полк“ будут проходить с 1 по 12 мая. […] Будет формат „Стена памяти“, она может быть сделана в организациях и образовательных учреждениях, чтобы сотрудники или учащиеся могли разместить портреты своих героев. В школах предложено сохранить стену до конца учебного года. Еще один формат — „Бессмертный полк“ в школе, речь идет о проведении общешкольных линеек или для отдельных классов в период с 6 по 9 мая. Также следует начинать урок „Разговоры о важном“ с упоминания акции, приглашать ветеранов ВОВ, локальных войн и СВО», — рассказал Боровиков на пресс-конференции в ТАСС. С 1 по 12 мая акция «Бессмертный полк» пройдет и в детских садах — в виде утренников. Портреты героев можно размещать на одежде, водном или наземном транспорте, главное условие — фотография не должна закрывать обзор водителю. Предусмотрены и онлайн-форматы — это размещения фото героя в соцсетях и трансляция на городских медиаэкранах фильма, в котором сгенерированы портреты ветеранов ВОВ, размещенные на сайте акции в предыдущие годы. При этом организаторы «Бессмертного полка» надеются, что рано или поздно акция вернется к привычному формату — массовому шествию. Хотя людям не возбраняется ходить с портретами героев самостоятельно. «В прошлом году мы наблюдали, что по городу гуляли мамы с детьми и к коляске был прикреплен портрет героя. Никто не запретит гулять с фотографией, но организованного шествия не будет», — заявил руководитель исполкома штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» Павел Ежов. Об отмене акции в Свердловской области стало известно 22 апреля. В 2023 году «Бессмертный полк» также прошел в онлайн-формате. Последний раз от шествия организаторы отказывались из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Акцию «Бессмертный полк», очный формат которой отменили в целях безопасности, проведут по аналогии 2023 года. Свердловчане могут отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, разместив портреты на машинах, футболках и в социальных сетях, а в школах и детсадах пройдут шествия. При этом акция впервые продлится в течение нескольких дней, подчеркнул руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» Сергей Боровиков. «Основное отличие от предыдущих лет в том, что мероприятия акции „Бессмертный полк“ будут проходить с 1 по 12 мая. […] Будет формат „Стена памяти“, она может быть сделана в организациях и образовательных учреждениях, чтобы сотрудники или учащиеся могли разместить портреты своих героев. В школах предложено сохранить стену до конца учебного года. Еще один формат — „Бессмертный полк“ в школе, речь идет о проведении общешкольных линеек или для отдельных классов в период с 6 по 9 мая. Также следует начинать урок „Разговоры о важном“ с упоминания акции, приглашать ветеранов ВОВ, локальных войн и СВО», — рассказал Боровиков на пресс-конференции в ТАСС. С 1 по 12 мая акция «Бессмертный полк» пройдет и в детских садах — в виде утренников. Портреты героев можно размещать на одежде, водном или наземном транспорте, главное условие — фотография не должна закрывать обзор водителю. Предусмотрены и онлайн-форматы — это размещения фото героя в соцсетях и трансляция на городских медиаэкранах фильма, в котором сгенерированы портреты ветеранов ВОВ, размещенные на сайте акции в предыдущие годы. При этом организаторы «Бессмертного полка» надеются, что рано или поздно акция вернется к привычному формату — массовому шествию. Хотя людям не возбраняется ходить с портретами героев самостоятельно. «В прошлом году мы наблюдали, что по городу гуляли мамы с детьми и к коляске был прикреплен портрет героя. Никто не запретит гулять с фотографией, но организованного шествия не будет», — заявил руководитель исполкома штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» Павел Ежов. Об отмене акции в Свердловской области стало известно 22 апреля. В 2023 году «Бессмертный полк» также прошел в онлайн-формате. Последний раз от шествия организаторы отказывались из-за сложной эпидемиологической ситуации и коронавирусных ограничений.