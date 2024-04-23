23 апреля 2024

Житель ХМАО выиграл шесть миллионов рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО выиграл 6,6 миллиона в лотерею Фото:

Житель ХМАО выиграл 6,6 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщают организаторы «Национальной лотереи» в своем telegram-канале.

«Один из жителей Ханта-Мансийского автономного округа выиграл 6 678 105 рублей. Тираж 010427 лотереи «Турнир», — сообщают организаторы в tg-канале.

Ранее URA.RU писало, что восемь жителей ХМАО стали лотерейными миллионерами. Еще двое человек выиграли от 500 тысяч до миллиона рублей.

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Житель ХМАО выиграл 6,6 миллиона рублей в лотерею. Об этом сообщают организаторы «Национальной лотереи» в своем telegram-канале. «Один из жителей Ханта-Мансийского автономного округа выиграл 6 678 105 рублей. Тираж 010427 лотереи «Турнир», — сообщают организаторы в tg-канале. Ранее URA.RU писало, что восемь жителей ХМАО стали лотерейными миллионерами. Еще двое человек выиграли от 500 тысяч до миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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