Восемь жителей ХМАО стали лотерейными миллионерами

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Восемь югорчан стали лотерейными миллионерами в 2024 году Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе восемь жителей стали лотерейными миллионерами с начала 2024 года. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба «Столото».

«За первый квартал 2024 года восемь участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. Еще двое человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей», — говорится в исследовании.

Крупнейшие суммы за это время выиграли, например, тату-мастер из Сургута, которая получила 10 миллионов. А другому югорчанину повезло на сумму почти в 40 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели в лотерее более чем на 300 миллионов рублей. Такую сумму югорчане выиграли с января по март.

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В Ханты-Мансийском автономном округе восемь жителей стали лотерейными миллионерами с начала 2024 года. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба «Столото». «За первый квартал 2024 года восемь участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. Еще двое человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей», — говорится в исследовании. Крупнейшие суммы за это время выиграли, например, тату-мастер из Сургута, которая получила 10 миллионов. А другому югорчанину повезло на сумму почти в 40 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели в лотерее более чем на 300 миллионов рублей. Такую сумму югорчане выиграли с января по март.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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