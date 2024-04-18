Восемь жителей ХМАО стали лотерейными миллионерами

В Ханты-Мансийском автономном округе восемь жителей стали лотерейными миллионерами с начала 2024 года. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба «Столото».
«За первый квартал 2024 года восемь участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. Еще двое человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей», — говорится в исследовании.
Крупнейшие суммы за это время выиграли, например, тату-мастер из Сургута, которая получила 10 миллионов. А другому югорчанину повезло на сумму почти в 40 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели в лотерее более чем на 300 миллионов рублей. Такую сумму югорчане выиграли с января по март.
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