Восемь жителей ХМАО стали лотерейными миллионерами

18 апреля 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Восемь югорчан стали лотерейными миллионерами в 2024 году Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе восемь жителей стали лотерейными миллионерами с начала 2024 года. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба «Столото». «За первый квартал 2024 года восемь участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. Еще двое человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей», — говорится в исследовании. Крупнейшие суммы за это время выиграли, например, тату-мастер из Сургута, которая получила 10 миллионов. А другому югорчанину повезло на сумму почти в 40 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели в лотерее более чем на 300 миллионов рублей. Такую сумму югорчане выиграли с января по март. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе восемь жителей стали лотерейными миллионерами с начала 2024 года. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба «Столото». «За первый квартал 2024 года восемь участников из ХМАО стали лотерейными миллионерами. Еще двое человек выиграли денежные призы от 500 000 до 1 000 000 рублей», — говорится в исследовании. Крупнейшие суммы за это время выиграли, например, тату-мастер из Сургута, которая получила 10 миллионов. А другому югорчанину повезло на сумму почти в 40 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели в лотерее более чем на 300 миллионов рублей. Такую сумму югорчане выиграли с января по март.