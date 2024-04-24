Врач из ХМАО, которого обвиняли в гибели подростка, избежал уголовного наказания

24 апреля 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Анастезиолог из Нижневартовска, которого обвиняли в гибели подростка, избежал уголовного наказания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кассационный суд Челябинска не стал привлекать к уголовной ответственности анестезиолога-реаниматолога Рустама Назарова, которого обвиняли в смерти подростка Артура Арутюняна. Мать мальчика на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что такое решение было принято из-за истекшего срока давности дела. «Прошло судебное заседание в 7-м кассационном суде Челябинска. Приговор и кассация оставлены без изменений. (истек срок давности по привлечению к уголовной ответственности). „Срок давности“ за отобранную жизнь у ребенка, за неутихающую скорбь и боль в сердцах родителей», — написала мать подростка. Женщина сообщила о том, что намерена обратиться в Верховный суд РФ. Артур впал в кому 23 сентября 2020 года после плановой операции на колене и умер девять месяцев спустя, не приходя в сознание. Независимая экспертиза выявила многочисленные врачебные ошибки, в том числе превышение дозировки наркоза и неверный подбор препарата. Врач, нарушив клинические рекомендации, перевел пациента в палату профильного отделения сразу после операции, минуя палату пробуждения. По словам матери мальчика, Назаров продолжает работать, но уже в роддоме. Ранее URA.RU писало о том, что анестезиолога-реаниматолога Нижневартовской окружной детской больницы Рустама Назарова освободили в зале городского суда. Судебный процесс длился более полугода, однако в суде Нижневартовска родственникам заявили, что истек срок давности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кассационный суд Челябинска не стал привлекать к уголовной ответственности анестезиолога-реаниматолога Рустама Назарова, которого обвиняли в смерти подростка Артура Арутюняна. Мать мальчика на своей странице «ВКонтакте» рассказала, что такое решение было принято из-за истекшего срока давности дела. «Прошло судебное заседание в 7-м кассационном суде Челябинска. Приговор и кассация оставлены без изменений. (истек срок давности по привлечению к уголовной ответственности). „Срок давности“ за отобранную жизнь у ребенка, за неутихающую скорбь и боль в сердцах родителей», — написала мать подростка. Женщина сообщила о том, что намерена обратиться в Верховный суд РФ. Артур впал в кому 23 сентября 2020 года после плановой операции на колене и умер девять месяцев спустя, не приходя в сознание. Независимая экспертиза выявила многочисленные врачебные ошибки, в том числе превышение дозировки наркоза и неверный подбор препарата. Врач, нарушив клинические рекомендации, перевел пациента в палату профильного отделения сразу после операции, минуя палату пробуждения. По словам матери мальчика, Назаров продолжает работать, но уже в роддоме. Ранее URA.RU писало о том, что анестезиолога-реаниматолога Нижневартовской окружной детской больницы Рустама Назарова освободили в зале городского суда. Судебный процесс длился более полугода, однако в суде Нижневартовска родственникам заявили, что истек срок давности.