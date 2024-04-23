Происшествия Притобольный округ освободился от воды. Фото 24 апреля 2024 в 11:58 Размер текста - 17 + Десятки домов в Притобольном округе освободились от воды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Вода полностью отступила в Притобольном округе Курганской области, освободив от затопления 49 домов в различных населенных пунктах. Об этом сообщится в группе курганской фракции партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте». «Вода в Притобольном округе отступила. В зоне затопления оказались 49 домов на территории деревни Мочалово, сел Ялым, Плотниково, Нижнеберезово, Глядянское, Межборное, Нагорское, Утятское, Новой деревни», — говорит руководитель фракции, депутат Курганской областной думы Марат Исламов. Сейчас активно ведутся работы по санитарной очистке и дезинфекции освободившихся территорий. Подобные меры необходимы для предотвращения возможных эпидемиологических и экологических проблем после паводка. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области снижался, вода покидала населенные пункты. Например, в Притобольном округе подтопление должно была миновать села Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное. В Притобольном округе проводят дезинфекцию группа «ЕДИНАЯ РОССИЯ | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» Вода уходит из дворов в Притобольном округе группа «ЕДИНАЯ РОССИЯ | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вода полностью отступила в Притобольном округе Курганской области, освободив от затопления 49 домов в различных населенных пунктах. Об этом сообщится в группе курганской фракции партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте». «Вода в Притобольном округе отступила. В зоне затопления оказались 49 домов на территории деревни Мочалово, сел Ялым, Плотниково, Нижнеберезово, Глядянское, Межборное, Нагорское, Утятское, Новой деревни», — говорит руководитель фракции, депутат Курганской областной думы Марат Исламов. Сейчас активно ведутся работы по санитарной очистке и дезинфекции освободившихся территорий. Подобные меры необходимы для предотвращения возможных эпидемиологических и экологических проблем после паводка. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области снижался, вода покидала населенные пункты. Например, в Притобольном округе подтопление должно была миновать села Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям