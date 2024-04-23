23 апреля 2024

Притобольный округ освободился от воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Белозерский. Курган
Десятки домов в Притобольном округе освободились от воды (архивное фото) Фото:
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Вода полностью отступила в Притобольном округе Курганской области, освободив от затопления 49 домов в различных населенных пунктах. Об этом сообщится в группе курганской фракции партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вода в Притобольном округе отступила. В зоне затопления оказались 49 домов на территории деревни Мочалово, сел Ялым, Плотниково, Нижнеберезово, Глядянское, Межборное, Нагорское, Утятское, Новой деревни», — говорит руководитель фракции, депутат Курганской областной думы Марат Исламов.

Сейчас активно ведутся работы по санитарной очистке и дезинфекции освободившихся территорий. Подобные меры необходимы для предотвращения возможных эпидемиологических и экологических проблем после паводка.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области снижался, вода покидала населенные пункты. Например, в Притобольном округе подтопление должно была миновать села Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное.

В Притобольном округе проводят дезинфекцию
В Притобольном округе проводят дезинфекцию
Вода уходит из дворов в Притобольном округе
Вода уходит из дворов в Притобольном округе

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Вода полностью отступила в Притобольном округе Курганской области, освободив от затопления 49 домов в различных населенных пунктах. Об этом сообщится в группе курганской фракции партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте». «Вода в Притобольном округе отступила. В зоне затопления оказались 49 домов на территории деревни Мочалово, сел Ялым, Плотниково, Нижнеберезово, Глядянское, Межборное, Нагорское, Утятское, Новой деревни», — говорит руководитель фракции, депутат Курганской областной думы Марат Исламов. Сейчас активно ведутся работы по санитарной очистке и дезинфекции освободившихся территорий. Подобные меры необходимы для предотвращения возможных эпидемиологических и экологических проблем после паводка. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области снижался, вода покидала населенные пункты. Например, в Притобольном округе подтопление должно была миновать села Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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