Вода полностью отступила в Притобольном округе Курганской области, освободив от затопления 49 домов в различных населенных пунктах. Об этом сообщится в группе курганской фракции партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вода в Притобольном округе отступила. В зоне затопления оказались 49 домов на территории деревни Мочалово, сел Ялым, Плотниково, Нижнеберезово, Глядянское, Межборное, Нагорское, Утятское, Новой деревни», — говорит руководитель фракции, депутат Курганской областной думы Марат Исламов.
Сейчас активно ведутся работы по санитарной очистке и дезинфекции освободившихся территорий. Подобные меры необходимы для предотвращения возможных эпидемиологических и экологических проблем после паводка.
Ранее URA.RU писало, что уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области снижался, вода покидала населенные пункты. Например, в Притобольном округе подтопление должно была миновать села Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное.
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Вода полностью отступила в Притобольном округе Курганской области, освободив от затопления 49 домов в различных населенных пунктах. Об этом сообщится в группе курганской фракции партии «Единая Россия» в социальной сети «ВКонтакте». «Вода в Притобольном округе отступила. В зоне затопления оказались 49 домов на территории деревни Мочалово, сел Ялым, Плотниково, Нижнеберезово, Глядянское, Межборное, Нагорское, Утятское, Новой деревни», — говорит руководитель фракции, депутат Курганской областной думы Марат Исламов. Сейчас активно ведутся работы по санитарной очистке и дезинфекции освободившихся территорий. Подобные меры необходимы для предотвращения возможных эпидемиологических и экологических проблем после паводка. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в разных муниципальных округах Курганской области снижался, вода покидала населенные пункты. Например, в Притобольном округе подтопление должно была миновать села Утятское, Новая Деревня, Глядянское и Межборное.