23 апреля 2024

Жительница ХМАО купила 300 лотерейных билетов и выиграла миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , пять тысяч, денежные купюры, деньги, рубли
Жительница Ханты-Мансийска выиграла 1 млн рублей, купив 300 лотерейных билетов Фото:

Жительница Ханты-Мансийска купила почти 300 лотерейных билетов и выиграла один миллион рублей. Об этом она узнала, когда каталась на коньках, сообщила национальная лотерея в соцсети «Вконтакте».

«Зимняя сказка случилась с Анастасией из Ханты-Мансийского автономного округа. Катаясь на коньках, девушка узнала, что выиграла 1 000 000 рублей в лотерее. В отличие от многих победителей, которые берут по 6-10 билетов, Анастасия подготовилась основательно и взяла сразу почти 300», — говорится в сообщении.

Треть купленных билетов принесла югорчанке по несколько сотен и тысяч рублей. Обладательница счастливого билета планирует вложить деньги в покупку авто или недвижимости.

Ранее URA.RU рассказывало о другом жителе ХМАО, которому также повезло в лотерее. Его выигрыш составил 6 678 105 рублей.

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Жительница Ханты-Мансийска купила почти 300 лотерейных билетов и выиграла один миллион рублей. Об этом она узнала, когда каталась на коньках, сообщила национальная лотерея в соцсети «Вконтакте». «Зимняя сказка случилась с Анастасией из Ханты-Мансийского автономного округа. Катаясь на коньках, девушка узнала, что выиграла 1 000 000 рублей в лотерее. В отличие от многих победителей, которые берут по 6-10 билетов, Анастасия подготовилась основательно и взяла сразу почти 300», — говорится в сообщении. Треть купленных билетов принесла югорчанке по несколько сотен и тысяч рублей. Обладательница счастливого билета планирует вложить деньги в покупку авто или недвижимости. Ранее URA.RU рассказывало о другом жителе ХМАО, которому также повезло в лотерее. Его выигрыш составил 6 678 105 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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