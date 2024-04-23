Жительница ХМАО купила 300 лотерейных билетов и выиграла миллион рублей

Жительница Ханты-Мансийска купила почти 300 лотерейных билетов и выиграла один миллион рублей. Об этом она узнала, когда каталась на коньках, сообщила национальная лотерея в соцсети «Вконтакте».
«Зимняя сказка случилась с Анастасией из Ханты-Мансийского автономного округа. Катаясь на коньках, девушка узнала, что выиграла 1 000 000 рублей в лотерее. В отличие от многих победителей, которые берут по 6-10 билетов, Анастасия подготовилась основательно и взяла сразу почти 300», — говорится в сообщении.
Треть купленных билетов принесла югорчанке по несколько сотен и тысяч рублей. Обладательница счастливого билета планирует вложить деньги в покупку авто или недвижимости.
Ранее URA.RU рассказывало о другом жителе ХМАО, которому также повезло в лотерее. Его выигрыш составил 6 678 105 рублей.
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