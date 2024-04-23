Экс-главу свердловского наркоконтроля Ергеледжи отказались отпускать из колонии

24 апреля 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

В январе Ивана Ергеледжи приговорили к пяти годам колонии Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд отклонил жалобу на приговор экс-главе управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивану Ергеледжи, который получил срок за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Прокуратура и адвокат осужденного обжаловали приговор в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений по существу, внеся в него редакционные уточнения», — уточнили в суде. Фигурантом уголовного дела Ергеледжи стал в 2023 году. Узнав о проверке в отношении организации, занимавшейся незаконной рубкой леса, он предложил помощь директору этой компании. Через своего знакомого Ергеледжи убедил бизнесмена, что сможет остановить проверку. Цена вопроса, по данным свердловской прокуратуры, составила 1,5 млн рублей. При этом Ергеледжи не собирался выполнять обещание. Сотрудники ФСБ задержали его при передаче денег. Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и осужден на пять лет со штрафом в полмиллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отклонил жалобу на приговор экс-главе управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивану Ергеледжи, который получил срок за мошенничество. Об этом URA.RU сообщили в инстанции. «Прокуратура и адвокат осужденного обжаловали приговор в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений по существу, внеся в него редакционные уточнения», — уточнили в суде. Фигурантом уголовного дела Ергеледжи стал в 2023 году. Узнав о проверке в отношении организации, занимавшейся незаконной рубкой леса, он предложил помощь директору этой компании. Через своего знакомого Ергеледжи убедил бизнесмена, что сможет остановить проверку. Цена вопроса, по данным свердловской прокуратуры, составила 1,5 млн рублей. При этом Ергеледжи не собирался выполнять обещание. Сотрудники ФСБ задержали его при передаче денег. Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам и осужден на пять лет со штрафом в полмиллиона рублей.