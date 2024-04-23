23 апреля 2024

Власти ХМАО отменили все массовые мероприятия на майские праздники и запретили салюты

В ХМАО Первомай и День Победы пройдут без парадов, митингов и салютов
© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Сургут, день победы, 9 мая, парад
В ХМАО майские праздники пройдут без массовых мероприятий Фото:

Власти ХМАО в целях безопасности приняли решение отметить все массовые мероприятия на майские праздники и запретить салюты. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов Югры, сообщается на официальном сайте правительства.

«[Главам и руководителям] поручено организовать праздничные мероприятия без участия зрителей, ограничить количество участников до 50 человек. Исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов и салютов», — сообщается на сайте. Глава окружной полиции Сергей Ветохин добавил, что силовики оборудуют места проведения мероприятий средствами досмотра и ограждениями.

Ранее URA.RU писало, что власти Сургута усилят меры безопасности на майские праздники. Обеспечивать правопорядок будут полиция, Росгвардия и дружинники.

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Власти ХМАО в целях безопасности приняли решение отметить все массовые мероприятия на майские праздники и запретить салюты. Такое решение было принято на заседании антитеррористической комиссии и оперативных штабов Югры, сообщается на официальном сайте правительства. «[Главам и руководителям] поручено организовать праздничные мероприятия без участия зрителей, ограничить количество участников до 50 человек. Исключить проведение в этот период митингов, шествий, парадов и салютов», — сообщается на сайте. Глава окружной полиции Сергей Ветохин добавил, что силовики оборудуют места проведения мероприятий средствами досмотра и ограждениями. Ранее URA.RU писало, что власти Сургута усилят меры безопасности на майские праздники. Обеспечивать правопорядок будут полиция, Росгвардия и дружинники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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