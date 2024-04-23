23 апреля 2024

В убийстве пермячки, ушедшей собирать червей, подозревается 16-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
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Мрачный город. Тюмень , розыск, преступник, мужчина, силуэт
По версии следствия, подросток убил 21-летнюю пермячку Фото:

По делу об убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва задержан подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«По подозрения в убийстве ранее без вести пропавшей женщины задержан житель Александровского округа 2008 года рождения. Его личность установили сотрудники уголовного розыска. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дома у 16-летнего подростка проведен обыск и изъяты необходимые для следствия вещи. Расследование уголовного дела по статье „Убийство“ продолжается», — сообщили в ведомстве.

Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и не вернулась домой. Три дня ее разыскивали родственники и знакомые. Тело убитой пермячки было обнаружено 23 апреля в лесном массиве.

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По делу об убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва задержан подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По подозрения в убийстве ранее без вести пропавшей женщины задержан житель Александровского округа 2008 года рождения. Его личность установили сотрудники уголовного розыска. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дома у 16-летнего подростка проведен обыск и изъяты необходимые для следствия вещи. Расследование уголовного дела по статье „Убийство“ продолжается», — сообщили в ведомстве. Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и не вернулась домой. Три дня ее разыскивали родственники и знакомые. Тело убитой пермячки было обнаружено 23 апреля в лесном массиве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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