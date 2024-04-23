В убийстве пермячки, ушедшей собирать червей, подозревается 16-летний подросток

По делу об убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва задержан подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«По подозрения в убийстве ранее без вести пропавшей женщины задержан житель Александровского округа 2008 года рождения. Его личность установили сотрудники уголовного розыска. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дома у 16-летнего подростка проведен обыск и изъяты необходимые для следствия вещи. Расследование уголовного дела по статье „Убийство“ продолжается», — сообщили в ведомстве.
Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и не вернулась домой. Три дня ее разыскивали родственники и знакомые. Тело убитой пермячки было обнаружено 23 апреля в лесном массиве.
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По делу об убийстве 21-летней девушки из поселка Яйва задержан подросток 2008 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «По подозрения в убийстве ранее без вести пропавшей женщины задержан житель Александровского округа 2008 года рождения. Его личность установили сотрудники уголовного розыска. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Дома у 16-летнего подростка проведен обыск и изъяты необходимые для следствия вещи. Расследование уголовного дела по статье „Убийство“ продолжается», — сообщили в ведомстве. Александра Шелунцова пропала 20 апреля. Девушка отправилась собирать червей для рыбалки и не вернулась домой. Три дня ее разыскивали родственники и знакомые. Тело убитой пермячки было обнаружено 23 апреля в лесном массиве.