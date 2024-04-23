Затопит ли Тобол курганцев из Белозерского округа

Курганцы из Белозерского округа надеются, что дамба защитит их от потопа

24 апреля 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

В Белозерском округе готовятся к «большой воде» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерском округе Курганской области наблюдалось ухудшение ситуации с паводком. Губернатор Вадим Шумков ранее отмечал, что из Кургана «голова» наводнения переходила именно в округ. МЧС также прогнозировало увеличение уровня Тобола. Корреспондент URA.RU поговорил с администрацией, чтобы узнать, сможет ли паводок затопить жителей Белозерского округа. «Особо опасные уровни воды устанавливаются управлением гидрометеослужбы. На территории Белозерского округа гидрометеослужбой такие уровни не установлены. В соответствии с прогнозом Белозерский муниципальный округ (при допустимом уровне ближайшего гидропоста 1100 сантиметров в Кургане) может быть подтоплено 18 населенных пунктов», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области. По прогнозам администрации Белозерского округа, муниципалитет не подвергнется подтоплению, так как дамба нарощена на метр выше отметки наводнения 1947 года (тогда было 660 сантиметров). Несмотря на это, многие жители подтопляемых территорий уже эвакуировались, а для тех, кто не имеет возможности самостоятельно найти убежище, организованы пункты временного размещения. Белозерский округ живет в ожидании большой волны на Тоболе, которая надвигается от Кургана. Несколько поселков уже подтопило: огороды, подворья, дома. Жителей эвакуировали из опасных территорий. В селе Нижнетобольном мужчины продолжают укреплять дамбу своими силами. Все подробности в репортаже корреспондента URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области наблюдалось ухудшение ситуации с паводком. Губернатор Вадим Шумков ранее отмечал, что из Кургана «голова» наводнения переходила именно в округ. МЧС также прогнозировало увеличение уровня Тобола. Корреспондент URA.RU поговорил с администрацией, чтобы узнать, сможет ли паводок затопить жителей Белозерского округа. «Особо опасные уровни воды устанавливаются управлением гидрометеослужбы. На территории Белозерского округа гидрометеослужбой такие уровни не установлены. В соответствии с прогнозом Белозерский муниципальный округ (при допустимом уровне ближайшего гидропоста 1100 сантиметров в Кургане) может быть подтоплено 18 населенных пунктов», — сообщает ГУ МЧС России по Курганской области. По прогнозам администрации Белозерского округа, муниципалитет не подвергнется подтоплению, так как дамба нарощена на метр выше отметки наводнения 1947 года (тогда было 660 сантиметров). Несмотря на это, многие жители подтопляемых территорий уже эвакуировались, а для тех, кто не имеет возможности самостоятельно найти убежище, организованы пункты временного размещения. Белозерский округ живет в ожидании большой волны на Тоболе, которая надвигается от Кургана. Несколько поселков уже подтопило: огороды, подворья, дома. Жителей эвакуировали из опасных территорий. В селе Нижнетобольном мужчины продолжают укреплять дамбу своими силами. Все подробности в репортаже корреспондента URA.RU.