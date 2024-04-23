Финансовая отдача бизнеса челябинского золотодобытчика выросла за год на 23%

Выручка холдинга «Южуралзолото группа компаний» достигла 67,8 млрд рублей

24 апреля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Челябинский золотодобытчик представил консолидированную отчетность за 2023 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Финансовая отдача бизнеса холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова за год выросла на 23%. Это следует из данных консолидированного отчета компании. «Выручка увеличилась на 19% год к году до 67,8 млрд рублей за счет роста цен на золото в 2023 году и ослабления рубля по отношению к доллару США. EBITDA (финансовая отдача бизнеса — прим. ред.) выросла на 23% год к году до 30,9 млрд рублей за счет опережающего роста выручки по сравнению с расходами», — отметили в пресс-службе недропользователя. Показатель EBITDA используют для оценки финансовой производительности компании. Индикатор представляет собой прибыль компании до учета процентов по заемным средствам, налогов, а также до начисления амортизации и износа. Данный показатель помогает оценить операционную прибыльность бизнеса, исключая влияние финансовых и налоговых факторов. Отчет по международным стандартам финотчетности (МСФО) зафиксировал объем чистой прибыли на уровне 0,7 млрд рублей по сравнению с убытком 20,1 млрд рублей в 2022 году. Нераспределенная прибыль составила 23,5 млрд. руб. «Проекты „Курасан“ и „Коммунар“ внесли важный вклад в производственные показатели 2023 года. Во втором квартале 2024 года мы произведем первое золото на ГОК Высокое — нашем третьем проекте роста, на котором с декабря прошлого года проходили пуско-наладочные работы. ЮГК прошла пик капитальных затрат, и ближайшие три года капзатраты будут планомерно снижаться», — отметил финдиректор Артем Клецкин. По итогам года капзатраты выросли на 24% до 22,1 млрд рублей. При этом чистый долг в валюте сократился на 4% до 700 млн долларов. На снижение повлияло направление средств от размещения на бирже акций в ноябре 2023 года. МСФО отражает консолидированные данные по всей группе предприятий. Согласно данным, сформированным по российским стандартам отчетности, за 2023 год сама ЮГК без зависимых обществ получила чистый убыток в размере 5,453 млрд рублей. Показатель за год сократился в три раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финансовая отдача бизнеса холдинга «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) вице-спикера заксобрания Челябинской области Константина Струкова за год выросла на 23%. Это следует из данных консолидированного отчета компании. «Выручка увеличилась на 19% год к году до 67,8 млрд рублей за счет роста цен на золото в 2023 году и ослабления рубля по отношению к доллару США. EBITDA (финансовая отдача бизнеса — прим. ред.) выросла на 23% год к году до 30,9 млрд рублей за счет опережающего роста выручки по сравнению с расходами», — отметили в пресс-службе недропользователя. Показатель EBITDA используют для оценки финансовой производительности компании. Индикатор представляет собой прибыль компании до учета процентов по заемным средствам, налогов, а также до начисления амортизации и износа. Данный показатель помогает оценить операционную прибыльность бизнеса, исключая влияние финансовых и налоговых факторов. Отчет по международным стандартам финотчетности (МСФО) зафиксировал объем чистой прибыли на уровне 0,7 млрд рублей по сравнению с убытком 20,1 млрд рублей в 2022 году. Нераспределенная прибыль составила 23,5 млрд. руб. «Проекты „Курасан“ и „Коммунар“ внесли важный вклад в производственные показатели 2023 года. Во втором квартале 2024 года мы произведем первое золото на ГОК Высокое — нашем третьем проекте роста, на котором с декабря прошлого года проходили пуско-наладочные работы. ЮГК прошла пик капитальных затрат, и ближайшие три года капзатраты будут планомерно снижаться», — отметил финдиректор Артем Клецкин. По итогам года капзатраты выросли на 24% до 22,1 млрд рублей. При этом чистый долг в валюте сократился на 4% до 700 млн долларов. На снижение повлияло направление средств от размещения на бирже акций в ноябре 2023 года. МСФО отражает консолидированные данные по всей группе предприятий. Согласно данным, сформированным по российским стандартам отчетности, за 2023 год сама ЮГК без зависимых обществ получила чистый убыток в размере 5,453 млрд рублей. Показатель за год сократился в три раза.