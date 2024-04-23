Челябинский госуниверситет подтвердил введение ограничений из-за кори

В пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ) подтвердили введение ограничительных мер из-за кори. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в первом корпусе вуза проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия, а студентам также рекомендуют вакцинироваться.
«Следуя рекомендациям Роспотребнадзора по региону, в связи с подозрением на заболевание корью студента, ЧелГУ проводит в первом корпусе противоэпидемические и профилактические мероприятия. Также рекомендует вакцинироваться всем не переболевшим и непривитым сотрудникам и студентам. Мероприятия, запланированные в других корпусах, пройдут по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — сообщает пресс-служба вуза.
Ранее появилось распоряжение ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева о введении ограничительных мер из-за кори. В документе заявили об отстранении от посещения учебного заведения непривитых студентов сроком до 21 дня.
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