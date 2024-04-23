23 апреля 2024

Челябинский госуниверситет подтвердил введение ограничений из-за кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский Государственный университет. Челябинск, челгу, челябинский государственный университет
ЧелГУ проводит профилактические мероприятия из-за кори Фото:

В пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ) подтвердили введение ограничительных мер из-за кори. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в первом корпусе вуза проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия, а студентам также рекомендуют вакцинироваться.

«Следуя рекомендациям Роспотребнадзора по региону, в связи с подозрением на заболевание корью студента, ЧелГУ проводит в первом корпусе противоэпидемические и профилактические мероприятия. Также рекомендует вакцинироваться всем не переболевшим и непривитым сотрудникам и студентам. Мероприятия, запланированные в других корпусах, пройдут по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — сообщает пресс-служба вуза.

Ранее появилось распоряжение ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева о введении ограничительных мер из-за кори. В документе заявили об отстранении от посещения учебного заведения непривитых студентов сроком до 21 дня.

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В пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ) подтвердили введение ограничительных мер из-за кори. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в первом корпусе вуза проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия, а студентам также рекомендуют вакцинироваться. «Следуя рекомендациям Роспотребнадзора по региону, в связи с подозрением на заболевание корью студента, ЧелГУ проводит в первом корпусе противоэпидемические и профилактические мероприятия. Также рекомендует вакцинироваться всем не переболевшим и непривитым сотрудникам и студентам. Мероприятия, запланированные в других корпусах, пройдут по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — сообщает пресс-служба вуза. Ранее появилось распоряжение ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева о введении ограничительных мер из-за кори. В документе заявили об отстранении от посещения учебного заведения непривитых студентов сроком до 21 дня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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