Челябинский госуниверситет подтвердил введение ограничений из-за кори

24 апреля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

ЧелГУ проводит профилактические мероприятия из-за кори Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ) подтвердили введение ограничительных мер из-за кори. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в первом корпусе вуза проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия, а студентам также рекомендуют вакцинироваться. «Следуя рекомендациям Роспотребнадзора по региону, в связи с подозрением на заболевание корью студента, ЧелГУ проводит в первом корпусе противоэпидемические и профилактические мероприятия. Также рекомендует вакцинироваться всем не переболевшим и непривитым сотрудникам и студентам. Мероприятия, запланированные в других корпусах, пройдут по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — сообщает пресс-служба вуза. Ранее появилось распоряжение ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева о введении ограничительных мер из-за кори. В документе заявили об отстранении от посещения учебного заведения непривитых студентов сроком до 21 дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пресс-службе Челябинского государственного университета (ЧелГУ) подтвердили введение ограничительных мер из-за кори. Как сообщили URA.RU в пресс-службе, в первом корпусе вуза проводятся противоэпидемические и профилактические мероприятия, а студентам также рекомендуют вакцинироваться. «Следуя рекомендациям Роспотребнадзора по региону, в связи с подозрением на заболевание корью студента, ЧелГУ проводит в первом корпусе противоэпидемические и профилактические мероприятия. Также рекомендует вакцинироваться всем не переболевшим и непривитым сотрудникам и студентам. Мероприятия, запланированные в других корпусах, пройдут по графику с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм», — сообщает пресс-служба вуза. Ранее появилось распоряжение ректора Челябинского государственного университета Сергея Таскаева о введении ограничительных мер из-за кори. В документе заявили об отстранении от посещения учебного заведения непривитых студентов сроком до 21 дня.