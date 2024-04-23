Городская дума Шадринска большинством голосов не поддержала инициативу депутата Александра Бухарова о возврате денежных средств, незаконно выделенных на премию мэру города Антону Мокану, в бюджет муниципалитета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам депутат, прикрепив видео своего выступления.
«Пятым вопросом предлагаю включить вопрос об обращении к главе Шадринска Мокану. 9 апреля кассационный суд признал незаконной и отменил решение Шадринской думы о согласовании выплаты премии мэру. Оно вступило в законную силу. Решение думы о поощрении признано незаконным. Возникает вопрос о возврате в бюджет Шадринска этой суммы. Полагаю, что возврат должен состояться в несудебном порядке, и предлагаю обратиться к главе, чтобы вернуть деньги в бюджет и предоставить доказательства — квитанцию о перечислении денег», — заявил он.
Депутаты Шадринской думы, выслушав предложение Бухарова, проголосовали. Большинство из них выступило против предложения коллеги. «Решение не прошло», — резюмировали в думе. Корреспондент URA.RU попытался связаться с председателем гордумы Владимиром Пикалиным, но на звонок ответа получено не было.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура добилась отмены решения о выплате мэру Шадринска после двух судебных проигрышей. Позицию прокурора поддержал Седьмой кассационный суд в Челябинске 9 апреля, признав действия депутатов гордумы незаконными и отменив правовой акт о премии в размере 172 000 рублей. Причиной стало использование для премии бюджетных средств, не предусмотренных для таких выплат. Также депутат Бухаров ранее предлагал всем депутатам уйти в отставку.
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Городская дума Шадринска большинством голосов не поддержала инициативу депутата Александра Бухарова о возврате денежных средств, незаконно выделенных на премию мэру города Антону Мокану, в бюджет муниципалитета. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам депутат, прикрепив видео своего выступления. «Пятым вопросом предлагаю включить вопрос об обращении к главе Шадринска Мокану. 9 апреля кассационный суд признал незаконной и отменил решение Шадринской думы о согласовании выплаты премии мэру. Оно вступило в законную силу. Решение думы о поощрении признано незаконным. Возникает вопрос о возврате в бюджет Шадринска этой суммы. Полагаю, что возврат должен состояться в несудебном порядке, и предлагаю обратиться к главе, чтобы вернуть деньги в бюджет и предоставить доказательства — квитанцию о перечислении денег», — заявил он. Депутаты Шадринской думы, выслушав предложение Бухарова, проголосовали. Большинство из них выступило против предложения коллеги. «Решение не прошло», — резюмировали в думе. Корреспондент URA.RU попытался связаться с председателем гордумы Владимиром Пикалиным, но на звонок ответа получено не было. Ранее URA.RU писало, что прокуратура добилась отмены решения о выплате мэру Шадринска после двух судебных проигрышей. Позицию прокурора поддержал Седьмой кассационный суд в Челябинске 9 апреля, признав действия депутатов гордумы незаконными и отменив правовой акт о премии в размере 172 000 рублей. Причиной стало использование для премии бюджетных средств, не предусмотренных для таких выплат. Также депутат Бухаров ранее предлагал всем депутатам уйти в отставку.