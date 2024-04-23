Полпред Якушев рассказал губернатору Моору, как бороться с паводком

Полпред Якушев: в Тюменской области сохраняется возможность второй волны паводка

24 апреля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Якушев посоветовал Моору следить за состоянием дамб (архивное фото) Фото: пресс-служба полномочного представительства президента России в УрФО новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба Тюменской области, во время которого посоветовал чиновникам следить за состоянием дамб. Информация об этом указана на официальном сайте полпредства. Во время беседы с главой региона Александром Моором он не исключил, что в регионе может произойти вторая волна паводка. «Не стоит расслабляться и тем районам, где вода сейчас идет на спад и пик пройден. По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго — на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка. Поэтому необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями», — указано на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО. За прошедшие сутки уровень воды в Абатском районе Тюменской области вырос на полтора метра. По данным на 24 апреля он превысил отметку в девять метров. Паводок также наступает на Упоровский район. Всего, по данным полпредства, в зоне подтопления на территории Тюменской области оказались 150 домов и 2,7 тысячи приусадебных участков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев принял участие в заседании оперативного штаба Тюменской области, во время которого посоветовал чиновникам следить за состоянием дамб. Информация об этом указана на официальном сайте полпредства. Во время беседы с главой региона Александром Моором он не исключил, что в регионе может произойти вторая волна паводка. «Не стоит расслабляться и тем районам, где вода сейчас идет на спад и пик пройден. По прогнозам Гидрометцентра, в этом году период большой воды продлится аномально долго — на реке Ишим сохраняется возможность второй волны паводка. Поэтому необходимо следить за состоянием дамб и находиться в постоянном контакте с жителями», — указано на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в УрФО. За прошедшие сутки уровень воды в Абатском районе Тюменской области вырос на полтора метра. По данным на 24 апреля он превысил отметку в девять метров. Паводок также наступает на Упоровский район. Всего, по данным полпредства, в зоне подтопления на территории Тюменской области оказались 150 домов и 2,7 тысячи приусадебных участков.