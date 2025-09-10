Избирательные участки Тюменской области признали безопасными

В Тюменской области МЧС проверило все избирательные участки региона
Выборы пройдут в 24 из 26 муниципалитетов региона
Выборы пройдут в 24 из 26 муниципалитетов региона Фото:

Все избирательные участки Тюменской области соответствуют требованиям пожарной безопасности. Такой вывод после проверки сделали сотрудники МЯС после проверки,

«Уже проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара. Также проведены противопожарные инструктажи», — поясняет инфоцентр.

Всего для голосования будет задействованы 722 избирательных участка. 14 сентября в регионе пройдут довыборы в городскую думу по двум округам. Также выборы пройдут в 24 из 26 муниципалитетов округа.

