Избирательные участки Тюменской области признали безопасными

Выборы пройдут в 24 из 26 муниципалитетов региона
Все избирательные участки Тюменской области соответствуют требованиям пожарной безопасности. Такой вывод после проверки сделали сотрудники МЯС после проверки,
«Уже проведены практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара. Также проведены противопожарные инструктажи», — поясняет инфоцентр.
Всего для голосования будет задействованы 722 избирательных участка. 14 сентября в регионе пройдут довыборы в городскую думу по двум округам. Также выборы пройдут в 24 из 26 муниципалитетов округа.
