Умершей в екатеринбургской больнице девочке нужна была пересадка печени

Школьницу собирались отправить в Москву на трансплантацию, но она не дожила до операции (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Девочку, которая умерла в Свердловской областной детской клинической больнице, готовили к экстренной пересадке печени. Трансплантация должна была состояться в центре имени Шумакова в Москве, однако ребенок не дожил до операции. Об этом URA.RU рассказала мама 11-летней школьницы Анна.

«Месяц назад дочка дважды лежала в детской больницы №9. Диагноз был острый инфекционный гастроэнтерит. 18 марта ее в тяжелом состоянии перевели в областную больницу, потому что реанимация „девятки“ уже не справлялась. У дочери началось поражение печени, врачи сказали, что нужна экстренная пересадка», — рассказала Анна.

Трансплантацию должны были сделать в Москве, екатеринбургские медики провели с коллегами переговоры. 20 марта родители улетели в столицу отдать документы в центр Шумакова, туда же должны были доставить их дочь. Однако в Москве мать и отца ждала страшная новость: девочка умерла в больнице Екатеринбурга. У ребенка случился сепсис, септический шок, который привел к полиорганной недостаточности и отеку головного мозга.

«Нам сказали, что у нее 18 марта начался синдром Рэя (острое состояние, которое развивается на фоне лечения вирусной инфекции препаратами на основе ацетилсалициловой кислоты; проявляется поражением печени и других органов — прим.URA.RU). Но из-за чего он мог случиться? За все время болезни я дала дочке одну таблетку парацетамола, которая соответствовала ее возрасту», — с горечью говорит мать.

Результаты вскрытия и причина смерти ребенка станут известны только в середине мая. Сейчас делом занимаются следователи СКР. Как объясняли URA.RU в детской областной больнице, «молниеносное прогрессирование печеночной недостаточности не дали шансов на спасение» школьницы.