Краснов заявил о снижении вдвое долгов по кредитам участников СВО

24 апреля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Краснов заявил, что снижение долгов по кредитам участников СВО стало возможным благодаря федеральным законам Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации Свыше 300 тысяч военных, проходящих службу в зоне спецоперации, смогли реструктуризировать свои долги по кредитам. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Более 300 тысяч военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Он отметил, что это стало возможным благодаря принятию ряда федеральных законов и постановлений правительства и региональных актов, направленных на расширение гарантий участникам СВО и членам их семей. Краснов заявил, что в 2023 году были приняты важные социальные меры, направленные на оптимизацию предоставления льгот и мер поддержки военнослужащим, а также на ликвидацию бюрократических процедур. Кроме того, права свыше 140 тысяч граждан, которые не получили полагающиеся им компенсации и страховое возмещение вовремя, были восстановлены благодаря надзорным мерам. Ранее Министерство финансов России не одобрило предложение Совета по правам человека (СПЧ) по продлению ипотечной поддержки семей участников спецоперации. Причиной является системная проблема, из-за нее некоторые родственники бойцов остались без возможности поддержки. В связи с этим СПЧ обратился к руководству Центробанка, попросив внести поправки в нормативно-правовые акты для решения проблемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свыше 300 тысяч военных, проходящих службу в зоне спецоперации, смогли реструктуризировать свои долги по кредитам. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов. «Более 300 тысяч военнослужащих смогли реструктуризировать долги по кредитам», — заявил Краснов во время своего доклада в Совете Федерации о проделанной работе в сфере законности и правопорядка в РФ. Трансляция проходит на сайте Совфеда. Он отметил, что это стало возможным благодаря принятию ряда федеральных законов и постановлений правительства и региональных актов, направленных на расширение гарантий участникам СВО и членам их семей. Краснов заявил, что в 2023 году были приняты важные социальные меры, направленные на оптимизацию предоставления льгот и мер поддержки военнослужащим, а также на ликвидацию бюрократических процедур. Кроме того, права свыше 140 тысяч граждан, которые не получили полагающиеся им компенсации и страховое возмещение вовремя, были восстановлены благодаря надзорным мерам. Ранее Министерство финансов России не одобрило предложение Совета по правам человека (СПЧ) по продлению ипотечной поддержки семей участников спецоперации. Причиной является системная проблема, из-за нее некоторые родственники бойцов остались без возможности поддержки. В связи с этим СПЧ обратился к руководству Центробанка, попросив внести поправки в нормативно-правовые акты для решения проблемы.