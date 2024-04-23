В Покровском храме Ишима (Тюменская область) прошел молебен перед иконой «Спас Нерукотворный» о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Сегодня утром в Покровском храме города Ишима был совершен молебен перед иконой „Спас Нерукотворный“ о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Александр Чурсин», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области.
После службы настоятель отметил, что стихию удается сдерживать благодаря общим усилиям жителей города, сотрудников МЧС и представителей других структур. Он призвал горожан и в дальнейшем оказывать любое содействие во время борьбы с паводком.
В начале апреля стало известно о том, что сразу несколько муниципалитетов Тюменской области оказались в зоне вероятного затопления. Среди них — Ишим, Казанский, Абатский, Упоровский и Ишимский районы.
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В Покровском храме Ишима (Тюменская область) прошел молебен перед иконой «Спас Нерукотворный» о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня утром в Покровском храме города Ишима был совершен молебен перед иконой „Спас Нерукотворный“ о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Александр Чурсин», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области. После службы настоятель отметил, что стихию удается сдерживать благодаря общим усилиям жителей города, сотрудников МЧС и представителей других структур. Он призвал горожан и в дальнейшем оказывать любое содействие во время борьбы с паводком. В начале апреля стало известно о том, что сразу несколько муниципалитетов Тюменской области оказались в зоне вероятного затопления. Среди них — Ишим, Казанский, Абатский, Упоровский и Ишимский районы.