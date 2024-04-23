В Тюменской области начали молиться, чтобы паводок отступил. Фото

В Покровском храме города Ишима совершен молебен против паводка

24 апреля 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Молебен прошел в Покровском храме Ишима Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Покровском храме Ишима (Тюменская область) прошел молебен перед иконой «Спас Нерукотворный» о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня утром в Покровском храме города Ишима был совершен молебен перед иконой „Спас Нерукотворный“ о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Александр Чурсин», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области. После службы настоятель отметил, что стихию удается сдерживать благодаря общим усилиям жителей города, сотрудников МЧС и представителей других структур. Он призвал горожан и в дальнейшем оказывать любое содействие во время борьбы с паводком. В начале апреля стало известно о том, что сразу несколько муниципалитетов Тюменской области оказались в зоне вероятного затопления. Среди них — Ишим, Казанский, Абатский, Упоровский и Ишимский районы. Служба прошла в Покровском храме города Ишима telegram-канал МЧС Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Покровском храме Ишима (Тюменская область) прошел молебен перед иконой «Спас Нерукотворный» о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по Тюменской области. «Сегодня утром в Покровском храме города Ишима был совершен молебен перед иконой „Спас Нерукотворный“ о помощи Божьей во время наводнений и потопов. Молебен отслужил настоятель храма протоиерей Александр Чурсин», — указано в telegram-канале ГУ МЧС России по Тюменской области. После службы настоятель отметил, что стихию удается сдерживать благодаря общим усилиям жителей города, сотрудников МЧС и представителей других структур. Он призвал горожан и в дальнейшем оказывать любое содействие во время борьбы с паводком. В начале апреля стало известно о том, что сразу несколько муниципалитетов Тюменской области оказались в зоне вероятного затопления. Среди них — Ишим, Казанский, Абатский, Упоровский и Ишимский районы.