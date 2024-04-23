Дело против экс-ректора ТИУ возбудили из-за долгов и кредитов университета

24 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

ТИУ задолжал порядка 500 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Административное дело о растрате средств против экс-ректора ТИУ Вероники Ефремовой возбудили из-за миллионных долгов и кредитов университета. По данным источников URA.RU, долг вуза перед федеральным бюджетом составляет около 500 млн рублей. «Тюменский индустриальный университет должен бюджету около полумиллиарда рублей. Для того, чтобы платить зарплаты сотрудникам, вуз вынужден брать кредиты в банках. Некоторые даже отказывают. Помимо этого, ТИУ приходится тратить деньги, которые он получил за еще не оказанные услуги. Вуз скатился в долговую яму», — говорят собеседники агентства. Также, по словам собеседников агентства, в университете присутствуют факты «кумовства». Многие сотрудники назначались на ключевые должности без соответствующего опыта работы. По утверждениям близких к университету источников, они не обладают необходимыми компетенциями, но заслужили свою должность либо лояльностью, либо хорошим покровительством. Например, директор департамента учебной деятельности Светлана Закк до назначения занималась не «учебкой», а воспитательными работами. Обеспечением деятельности занимается Владимир Бауэр. «Надзорные органы не раз выявляли нарушения в его деятельности, но его дружба с влиятельной семьей Шевчиков не позволяла Веронике Ефремовой принять по нему кадровое решение», — сообщают источники URA.RU. Помимо этого два проректора ТИУ и вовсе имели судимость. Агентство направило запрос в Тюменский индустриальный университет. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что против директора областного департамента образования Вероники Ефремовой возбудили административное дело о растрате средств. Наказание по этой статье может грозить дисквалификацией от занимаемой должности до 3 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Административное дело о растрате средств против экс-ректора ТИУ Вероники Ефремовой возбудили из-за миллионных долгов и кредитов университета. По данным источников URA.RU, долг вуза перед федеральным бюджетом составляет около 500 млн рублей. «Тюменский индустриальный университет должен бюджету около полумиллиарда рублей. Для того, чтобы платить зарплаты сотрудникам, вуз вынужден брать кредиты в банках. Некоторые даже отказывают. Помимо этого, ТИУ приходится тратить деньги, которые он получил за еще не оказанные услуги. Вуз скатился в долговую яму», — говорят собеседники агентства. Также, по словам собеседников агентства, в университете присутствуют факты «кумовства». Многие сотрудники назначались на ключевые должности без соответствующего опыта работы. По утверждениям близких к университету источников, они не обладают необходимыми компетенциями, но заслужили свою должность либо лояльностью, либо хорошим покровительством. Например, директор департамента учебной деятельности Светлана Закк до назначения занималась не «учебкой», а воспитательными работами. Обеспечением деятельности занимается Владимир Бауэр. «Надзорные органы не раз выявляли нарушения в его деятельности, но его дружба с влиятельной семьей Шевчиков не позволяла Веронике Ефремовой принять по нему кадровое решение», — сообщают источники URA.RU. Помимо этого два проректора ТИУ и вовсе имели судимость. Агентство направило запрос в Тюменский индустриальный университет. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, что против директора областного департамента образования Вероники Ефремовой возбудили административное дело о растрате средств. Наказание по этой статье может грозить дисквалификацией от занимаемой должности до 3 лет.