Политика Власть Директора тюменского депобра обвиняют в нецелевом расходовании средств 19 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 + Вероника Ефремова может попасть под статью и лишиться должности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Нового директора тюменского областного департамента образования Веронику Ефремову обвиняют в нецелевой растрате бюджетных средств. Против нее возбудили административное дело, а надзорные органы проводят проверки. Об этом URA.RU сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. «Растрата произошла на прошлом месте работы Ефремовой в должности ректора ТИУ. Вполне реально, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности от 1 до 3 лет. В этом случае департамент образования может остаться обезглавленным», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ефремова была назначена на должность директора областного департамента образования 3 месяца назад, в январе 2024 года. Ранее она занимала должность ректора ТИУ. URA.RU сообщало о том, как сотрудники тюменского депобразования испугались, узнав о назначении Ефремовой на должность директора. В тюменской политтусовке она известна жестким и строгим стилем управления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Нового директора тюменского областного департамента образования Веронику Ефремову обвиняют в нецелевой растрате бюджетных средств. Против нее возбудили административное дело, а надзорные органы проводят проверки. Об этом URA.RU сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. «Растрата произошла на прошлом месте работы Ефремовой в должности ректора ТИУ. Вполне реально, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности от 1 до 3 лет. В этом случае департамент образования может остаться обезглавленным», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ефремова была назначена на должность директора областного департамента образования 3 месяца назад, в январе 2024 года. Ранее она занимала должность ректора ТИУ. URA.RU сообщало о том, как сотрудники тюменского депобразования испугались, узнав о назначении Ефремовой на должность директора. В тюменской политтусовке она известна жестким и строгим стилем управления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям