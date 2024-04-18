Директора тюменского депобра обвиняют в нецелевом расходовании средств

Нового директора тюменского областного департамента образования Веронику Ефремову обвиняют в нецелевой растрате бюджетных средств. Против нее возбудили административное дело, а надзорные органы проводят проверки. Об этом URA.RU сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.
«Растрата произошла на прошлом месте работы Ефремовой в должности ректора ТИУ. Вполне реально, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности от 1 до 3 лет. В этом случае департамент образования может остаться обезглавленным», — сообщают собеседники агентства.
Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Ефремова была назначена на должность директора областного департамента образования 3 месяца назад, в январе 2024 года. Ранее она занимала должность ректора ТИУ. URA.RU сообщало о том, как сотрудники тюменского депобразования испугались, узнав о назначении Ефремовой на должность директора. В тюменской политтусовке она известна жестким и строгим стилем управления.
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Нового директора тюменского областного департамента образования Веронику Ефремову обвиняют в нецелевой растрате бюджетных средств. Против нее возбудили административное дело, а надзорные органы проводят проверки. Об этом URA.RU сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. «Растрата произошла на прошлом месте работы Ефремовой в должности ректора ТИУ. Вполне реально, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности от 1 до 3 лет. В этом случае департамент образования может остаться обезглавленным», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ефремова была назначена на должность директора областного департамента образования 3 месяца назад, в январе 2024 года. Ранее она занимала должность ректора ТИУ. URA.RU сообщало о том, как сотрудники тюменского депобразования испугались, узнав о назначении Ефремовой на должность директора. В тюменской политтусовке она известна жестким и строгим стилем управления.