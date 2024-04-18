18 апреля 2024

Директора тюменского депобра обвиняют в нецелевом расходовании средств

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, блокнот, документы, женские руки, шариковая ручка, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
Вероника Ефремова может попасть под статью и лишиться должности Фото:

Нового директора тюменского областного департамента образования Веронику Ефремову обвиняют в нецелевой растрате бюджетных средств. Против нее возбудили административное дело, а надзорные органы проводят проверки. Об этом URA.RU сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными.

«Растрата произошла на прошлом месте работы Ефремовой в должности ректора ТИУ. Вполне реально, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности от 1 до 3 лет. В этом случае департамент образования может остаться обезглавленным», — сообщают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ефремова была назначена на должность директора областного департамента образования 3 месяца назад, в январе 2024 года. Ранее она занимала должность ректора ТИУ. URA.RU сообщало о том, как сотрудники тюменского депобразования испугались, узнав о назначении Ефремовой на должность директора. В тюменской политтусовке она известна жестким и строгим стилем управления.

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Нового директора тюменского областного департамента образования Веронику Ефремову обвиняют в нецелевой растрате бюджетных средств. Против нее возбудили административное дело, а надзорные органы проводят проверки. Об этом URA.RU сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными. «Растрата произошла на прошлом месте работы Ефремовой в должности ректора ТИУ. Вполне реально, что она получит не только штраф, но и дисквалификацию на замещение должности от 1 до 3 лет. В этом случае департамент образования может остаться обезглавленным», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ефремова была назначена на должность директора областного департамента образования 3 месяца назад, в январе 2024 года. Ранее она занимала должность ректора ТИУ. URA.RU сообщало о том, как сотрудники тюменского депобразования испугались, узнав о назначении Ефремовой на должность директора. В тюменской политтусовке она известна жестким и строгим стилем управления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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