23 апреля 2024

Горнолыжный курорт ЯНАО получит федеральное финансирование

Ямальский горнолыжный курорт «Рай-Из» построят на условиях концессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, горнолыжный комплекс, зимние виды спорта, подъемник, горнолыжный курорт, зимний отдых, активный отдых, подъемник горнолыжный
«Рай-Из» войдет в большой туристический кластер ЯНАО (архивное фото) Фото:

Ямальский горнолыжный курорт «Рай-Из» вошел в число девяти туристических объектов, который получит государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач.

«Было поддержано девять проектов по созданию горнолыжной инфраструктуры. Общее количество посетителей этих комплексов ожидается на уровне около 4,7 млн человек. Суммарные инвестиции — более 31 млрд рублей», — приводит слова Трача портал правительства ЯНАО. «Рай-Из» станет первым подобным проектом всесезонного горнолыжного курорта, реализуемым на условиях концессии.

В рамках соглашений, заключенных в 2022 году, в проектировании, строительстве и эксплуатации туристического комплекса примут участие Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels. Проект будет включать в себя горнолыжные трассы всех уровней сложности, подъемники, гостиницы, рестораны, кафе и спа-центры.

Ранее URA.RU сообщало о создании туристического горнолыжного кластера на Ямале. Он объединит комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ямальский горнолыжный курорт «Рай-Из» вошел в число девяти туристических объектов, который получит государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач. «Было поддержано девять проектов по созданию горнолыжной инфраструктуры. Общее количество посетителей этих комплексов ожидается на уровне около 4,7 млн человек. Суммарные инвестиции — более 31 млрд рублей», — приводит слова Трача портал правительства ЯНАО. «Рай-Из» станет первым подобным проектом всесезонного горнолыжного курорта, реализуемым на условиях концессии. В рамках соглашений, заключенных в 2022 году, в проектировании, строительстве и эксплуатации туристического комплекса примут участие Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels. Проект будет включать в себя горнолыжные трассы всех уровней сложности, подъемники, гостиницы, рестораны, кафе и спа-центры. Ранее URA.RU сообщало о создании туристического горнолыжного кластера на Ямале. Он объединит комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...