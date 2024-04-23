Горнолыжный курорт ЯНАО получит федеральное финансирование

Ямальский горнолыжный курорт «Рай-Из» вошел в число девяти туристических объектов, который получит государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач.
«Было поддержано девять проектов по созданию горнолыжной инфраструктуры. Общее количество посетителей этих комплексов ожидается на уровне около 4,7 млн человек. Суммарные инвестиции — более 31 млрд рублей», — приводит слова Трача портал правительства ЯНАО. «Рай-Из» станет первым подобным проектом всесезонного горнолыжного курорта, реализуемым на условиях концессии.
В рамках соглашений, заключенных в 2022 году, в проектировании, строительстве и эксплуатации туристического комплекса примут участие Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels. Проект будет включать в себя горнолыжные трассы всех уровней сложности, подъемники, гостиницы, рестораны, кафе и спа-центры.
Ранее URA.RU сообщало о создании туристического горнолыжного кластера на Ямале. Он объединит комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Ямальский горнолыжный курорт «Рай-Из» вошел в число девяти туристических объектов, который получит государственную поддержку в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал директор департамента реализации проектов в сфере туристической деятельности Минэкономразвития РФ Владимир Трач. «Было поддержано девять проектов по созданию горнолыжной инфраструктуры. Общее количество посетителей этих комплексов ожидается на уровне около 4,7 млн человек. Суммарные инвестиции — более 31 млрд рублей», — приводит слова Трача портал правительства ЯНАО. «Рай-Из» станет первым подобным проектом всесезонного горнолыжного курорта, реализуемым на условиях концессии. В рамках соглашений, заключенных в 2022 году, в проектировании, строительстве и эксплуатации туристического комплекса примут участие Газпромбанк, УК СТК «Шерегеш» и AZIMUT Hotels. Проект будет включать в себя горнолыжные трассы всех уровней сложности, подъемники, гостиницы, рестораны, кафе и спа-центры. Ранее URA.RU сообщало о создании туристического горнолыжного кластера на Ямале. Он объединит комплекс «Рай-Из», рекреационный комплекс «Харбей», международную научную станцию «Снежинка» и природный парк «Ингилор».