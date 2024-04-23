23 апреля 2024

В челябинском поселке дети купаются в канализации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фекальная река разлилась из-за прорыва коллектора Фото:

В поселке Кадровик, который входит в состав Копейска Челябинской области, в воде канализационного коллектора купаются дети. Об этом рассказала местная жительница Татьяна Исайкина.

«В нашем поселке уже месяц открытым способом, минуя очистные сооружения, бежит фекальная река. Запахи стоят невыносимые. Дети лезут в эту речку, остановить и уследить невозможно. Это рассадник болезней», — заявила Исайкина.

Активистка поселка напомнила, что канализационные сети центрального городского коллектора, который собирает сточные воды со всего города, давно признаны ветхими и имеют 100% износа. Труба регулярно рушится, поэтому река, источающая неприятные запахи, бежит по канаве вдоль улиц Ручейная и Полярная. Рядом находится детский сад и школа.

«Невозможно дышать, есть, спать. Как выходить в огород? Как жить в таких условиях?» — спрашивает Исайкина.

Местные жители отмечают, что на последних аппаратных совещаниях в мэрии Копейска сообщалось, что коллектор не имеет изливов на местность. Они назвали свой поселок городским туалетом и уточнили, что еще два года назад, в июле 2022 года, комиссия правительства РФ, работающая под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, одобрила заявку на выделение почти трех миллиардов рублей на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Копейска.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службах мэрии Копейска и областной прокуратуры. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

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В поселке Кадровик, который входит в состав Копейска Челябинской области, в воде канализационного коллектора купаются дети. Об этом рассказала местная жительница Татьяна Исайкина. «В нашем поселке уже месяц открытым способом, минуя очистные сооружения, бежит фекальная река. Запахи стоят невыносимые. Дети лезут в эту речку, остановить и уследить невозможно. Это рассадник болезней», — заявила Исайкина. Активистка поселка напомнила, что канализационные сети центрального городского коллектора, который собирает сточные воды со всего города, давно признаны ветхими и имеют 100% износа. Труба регулярно рушится, поэтому река, источающая неприятные запахи, бежит по канаве вдоль улиц Ручейная и Полярная. Рядом находится детский сад и школа. «Невозможно дышать, есть, спать. Как выходить в огород? Как жить в таких условиях?» — спрашивает Исайкина. Местные жители отмечают, что на последних аппаратных совещаниях в мэрии Копейска сообщалось, что коллектор не имеет изливов на местность. Они назвали свой поселок городским туалетом и уточнили, что еще два года назад, в июле 2022 года, комиссия правительства РФ, работающая под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, одобрила заявку на выделение почти трех миллиардов рублей на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Копейска. URA.RU запросило комментарий в пресс-службах мэрии Копейска и областной прокуратуры. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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