В челябинском поселке дети купаются в канализации. Видео

24 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Фекальная река разлилась из-за прорыва коллектора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В поселке Кадровик, который входит в состав Копейска Челябинской области, в воде канализационного коллектора купаются дети. Об этом рассказала местная жительница Татьяна Исайкина. «В нашем поселке уже месяц открытым способом, минуя очистные сооружения, бежит фекальная река. Запахи стоят невыносимые. Дети лезут в эту речку, остановить и уследить невозможно. Это рассадник болезней», — заявила Исайкина. Активистка поселка напомнила, что канализационные сети центрального городского коллектора, который собирает сточные воды со всего города, давно признаны ветхими и имеют 100% износа. Труба регулярно рушится, поэтому река, источающая неприятные запахи, бежит по канаве вдоль улиц Ручейная и Полярная. Рядом находится детский сад и школа. «Невозможно дышать, есть, спать. Как выходить в огород? Как жить в таких условиях?» — спрашивает Исайкина. Местные жители отмечают, что на последних аппаратных совещаниях в мэрии Копейска сообщалось, что коллектор не имеет изливов на местность. Они назвали свой поселок городским туалетом и уточнили, что еще два года назад, в июле 2022 года, комиссия правительства РФ, работающая под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, одобрила заявку на выделение почти трех миллиардов рублей на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Копейска. URA.RU запросило комментарий в пресс-службах мэрии Копейска и областной прокуратуры. К моменту публикации новости ответы на них не поступали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Кадровик, который входит в состав Копейска Челябинской области, в воде канализационного коллектора купаются дети. Об этом рассказала местная жительница Татьяна Исайкина. «В нашем поселке уже месяц открытым способом, минуя очистные сооружения, бежит фекальная река. Запахи стоят невыносимые. Дети лезут в эту речку, остановить и уследить невозможно. Это рассадник болезней», — заявила Исайкина. Активистка поселка напомнила, что канализационные сети центрального городского коллектора, который собирает сточные воды со всего города, давно признаны ветхими и имеют 100% износа. Труба регулярно рушится, поэтому река, источающая неприятные запахи, бежит по канаве вдоль улиц Ручейная и Полярная. Рядом находится детский сад и школа. «Невозможно дышать, есть, спать. Как выходить в огород? Как жить в таких условиях?» — спрашивает Исайкина. Местные жители отмечают, что на последних аппаратных совещаниях в мэрии Копейска сообщалось, что коллектор не имеет изливов на местность. Они назвали свой поселок городским туалетом и уточнили, что еще два года назад, в июле 2022 года, комиссия правительства РФ, работающая под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина, одобрила заявку на выделение почти трех миллиардов рублей на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Копейска. URA.RU запросило комментарий в пресс-службах мэрии Копейска и областной прокуратуры. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.