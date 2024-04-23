Тюменка получила три года колонии за смерть троих детей

В Тюменской области вынесен приговор женщине, виновной в гибели троих детей

24 апреля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

В ноябре 2023 года по вине женщины при пожаре погибли три ребенка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ялуторовский районный суд Тюменской области признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам. Следствием установлено, что по вине женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли три ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Кроме того, тюменка избивала собственную мать и угрожала ей убийством. «Рассмотрено уголовное дело по обвинению женщины, обвиняемой в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, будучи осужденной за преступление, совершенное с применением насилия (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ), в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). И в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что 19 ноября 2023 года женщина решила приготовить себе еду на электрической плите. Из-за неисправности прибора произошло короткое замыкание, и в помещении начался пожар. Увидев это, жительница Ялуторовска сбежала из жилища. Другим жителям многоквартирного дома о случившемся она сообщать не стала. В результате погибли трое несовершеннолетних детей, которые жили по соседству с осужденной. Еще один ребенок получил различные травмы. Незадолго до этого женщина также избила собственную мать, а затем угрожала ей убийством. В суде женщина не признала вину в смерти детей. Путем частичного сложения наказания она была приговорена к 3 годам 6 месяца колонии общего режима. За гибель трех детей женщина получила 3 года 6 месяцев колонии <«https://t.me/Tmnoblsud72»>telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ялуторовский районный суд Тюменской области признал местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности более чем двум лицам. Следствием установлено, что по вине женщины в ноябре 2023 года при пожаре погибли три ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Кроме того, тюменка избивала собственную мать и угрожала ей убийством. «Рассмотрено уголовное дело по обвинению женщины, обвиняемой в нанесении побоев и иных насильственных действий, причинивших физическую боль, будучи осужденной за преступление, совершенное с применением насилия (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ), в угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). И в причинении смерти по неосторожности более чем двум лицам (ч. 1 ст. 109 УК РФ)», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Следствием установлено, что 19 ноября 2023 года женщина решила приготовить себе еду на электрической плите. Из-за неисправности прибора произошло короткое замыкание, и в помещении начался пожар. Увидев это, жительница Ялуторовска сбежала из жилища. Другим жителям многоквартирного дома о случившемся она сообщать не стала. В результате погибли трое несовершеннолетних детей, которые жили по соседству с осужденной. Еще один ребенок получил различные травмы. Незадолго до этого женщина также избила собственную мать, а затем угрожала ей убийством. В суде женщина не признала вину в смерти детей. Путем частичного сложения наказания она была приговорена к 3 годам 6 месяца колонии общего режима.