23 апреля 2024

Жители Сургута смогут отследить движение автобусов по «Яндекс Картам»

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, ожидание транспорта, мужчина с телефоном, телефон в руке
Автобусы Сургута появились на «Яндекс Картах» Фото:

У жителей Сургута появилась дополнительная возможность отслеживать движение общественного транспорта: теперь этом можно сделать по «Яндекс Картам». Прежде узнать расписание автобусов сургутяне могли в сервисе «2ГИС» и в приложении «Транспорт». Пресс-служба поисково-информационной картографической службы «Яндекса» сообщила агентству, что нововведение поможет горожанам сэкономить время, избежать длительного ожидания транспорта и опозданий на важные события.

«„Яндекс Карты“ начали показывать движение автобусов в Сургуте. Обновление помогает экономить время: можно проверить, где находится нужный автобус, и подойти на остановку ближе к его прибытию», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Для отслеживания местоположения автобуса необходимо войти во вкладку «Транспорт» и ввести в строке поиска номер маршрута. На карте города появятся расписание, траектория движения, остановки, движущиеся маркеры, показывающие, где едет автобус. Нажав на изображение остановки, пользователь сможет узнать, когда транспорт прибудет к обозначенной точке.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте проходит масштабная транспортная реформа. В городе оптимизировали маршруты общественного транспорта, запустили новые автобусы.

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У жителей Сургута появилась дополнительная возможность отслеживать движение общественного транспорта: теперь этом можно сделать по «Яндекс Картам». Прежде узнать расписание автобусов сургутяне могли в сервисе «2ГИС» и в приложении «Транспорт». Пресс-служба поисково-информационной картографической службы «Яндекса» сообщила агентству, что нововведение поможет горожанам сэкономить время, избежать длительного ожидания транспорта и опозданий на важные события. «„Яндекс Карты“ начали показывать движение автобусов в Сургуте. Обновление помогает экономить время: можно проверить, где находится нужный автобус, и подойти на остановку ближе к его прибытию», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Для отслеживания местоположения автобуса необходимо войти во вкладку «Транспорт» и ввести в строке поиска номер маршрута. На карте города появятся расписание, траектория движения, остановки, движущиеся маркеры, показывающие, где едет автобус. Нажав на изображение остановки, пользователь сможет узнать, когда транспорт прибудет к обозначенной точке. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте проходит масштабная транспортная реформа. В городе оптимизировали маршруты общественного транспорта, запустили новые автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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