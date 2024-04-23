Общество Транспорт Жители Сургута смогут отследить движение автобусов по «Яндекс Картам» 24 апреля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 + Автобусы Сургута появились на «Яндекс Картах» Фото: Илья Московец © URA.RU У жителей Сургута появилась дополнительная возможность отслеживать движение общественного транспорта: теперь этом можно сделать по «Яндекс Картам». Прежде узнать расписание автобусов сургутяне могли в сервисе «2ГИС» и в приложении «Транспорт». Пресс-служба поисково-информационной картографической службы «Яндекса» сообщила агентству, что нововведение поможет горожанам сэкономить время, избежать длительного ожидания транспорта и опозданий на важные события. «„Яндекс Карты“ начали показывать движение автобусов в Сургуте. Обновление помогает экономить время: можно проверить, где находится нужный автобус, и подойти на остановку ближе к его прибытию», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Для отслеживания местоположения автобуса необходимо войти во вкладку «Транспорт» и ввести в строке поиска номер маршрута. На карте города появятся расписание, траектория движения, остановки, движущиеся маркеры, показывающие, где едет автобус. Нажав на изображение остановки, пользователь сможет узнать, когда транспорт прибудет к обозначенной точке. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте проходит масштабная транспортная реформа. В городе оптимизировали маршруты общественного транспорта, запустили новые автобусы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У жителей Сургута появилась дополнительная возможность отслеживать движение общественного транспорта: теперь этом можно сделать по «Яндекс Картам». Прежде узнать расписание автобусов сургутяне могли в сервисе «2ГИС» и в приложении «Транспорт». Пресс-служба поисково-информационной картографической службы «Яндекса» сообщила агентству, что нововведение поможет горожанам сэкономить время, избежать длительного ожидания транспорта и опозданий на важные события. «„Яндекс Карты“ начали показывать движение автобусов в Сургуте. Обновление помогает экономить время: можно проверить, где находится нужный автобус, и подойти на остановку ближе к его прибытию», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Для отслеживания местоположения автобуса необходимо войти во вкладку «Транспорт» и ввести в строке поиска номер маршрута. На карте города появятся расписание, траектория движения, остановки, движущиеся маркеры, показывающие, где едет автобус. Нажав на изображение остановки, пользователь сможет узнать, когда транспорт прибудет к обозначенной точке. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте проходит масштабная транспортная реформа. В городе оптимизировали маршруты общественного транспорта, запустили новые автобусы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям