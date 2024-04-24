Песков прокомментировал слухи, что зама Шойгу Иванова задержали за госизмену

Песков предложил ориентироваться на официальную информацию в деле Иванова
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Тимур Иванов был задержан 23 апреля Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

По делу ареста заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова надо дождаться решения суда. Любые другие версии, в том числе и госизмена, — это спекуляция. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Нет, ничего неизвестно. Много разных версий. Нужно ориентироваться на официальную информацию, которую даст следствие. Здесь какие-то рассуждения — спекуляция вокруг дела. Нужно ждать решения суда», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Иванова задержали 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля заместитель главы Минобороны РФ Сергея Шойгу предстал перед судом, который отправил его на два месяца в СИЗО. Подробности — в материале URA.RU.

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По делу ареста заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова надо дождаться решения суда. Любые другие версии, в том числе и госизмена, — это спекуляция. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Нет, ничего неизвестно. Много разных версий. Нужно ориентироваться на официальную информацию, которую даст следствие. Здесь какие-то рассуждения — спекуляция вокруг дела. Нужно ждать решения суда», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Иванова задержали 23 апреля. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля заместитель главы Минобороны РФ Сергея Шойгу предстал перед судом, который отправил его на два месяца в СИЗО. Подробности — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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