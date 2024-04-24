Мигранта, которого из-за дочери зарезал екатеринбуржец, похоронят в Таджикистане

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С убитым Фирузом Ибрагимовым простились в Екатеринбурге Фото:

Фируза Ибрагимова, которого зарезал екатеринбуржец Данил Талапов, якобы заступившись за 14-летнюю дочку, похоронят в Таджикистане. Об этом URA.RU рассказал его родной брат Фаррух.

«Час назад мы простились с Фирузом в Екатеринбурге. Пришло порядка 40 человек. Сегодня вечером увезем [тело] в Таджикистан. Там он будет похоронен», — рассказал родственник.

У Ибрагимова остался пятилетний сын. Фаррух считает, что его брат не обижал девочку и сожительницу (бывшую супругу Талапова). «Мы были не только братьями, но и друзьями. Я его хорошо знаю, он к этой девочке не приставал. Пусть закон решает, [какое наказание Талапов заслуживает]. Нам все равно брата не вернуть», — сказал он.

Убийство произошло в одном из домов на Сортировке в ночь на 22 апреля. Предположительно, Талапову позвонила 14-летняя дочка и сказала, что Фируз обижает ее. Тот купил нож и пошел к бывшей жене, чтобы защитить девочку. Ибрагимова он встретил в подъезде и нанес ему несколько ударов в области горла, печени и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После этого Талапов пошел в полицию, где рассказал о случившемся. Железнодорожный районный суд отправил его под стражу на два месяца. Гражданская супруга Марина рассказала, что Талапов планирует отправиться добровольцем в зону проведения российской спецоперации на Украине.

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Фируза Ибрагимова, которого зарезал екатеринбуржец Данил Талапов, якобы заступившись за 14-летнюю дочку, похоронят в Таджикистане. Об этом URA.RU рассказал его родной брат Фаррух. «Час назад мы простились с Фирузом в Екатеринбурге. Пришло порядка 40 человек. Сегодня вечером увезем [тело] в Таджикистан. Там он будет похоронен», — рассказал родственник. У Ибрагимова остался пятилетний сын. Фаррух считает, что его брат не обижал девочку и сожительницу (бывшую супругу Талапова). «Мы были не только братьями, но и друзьями. Я его хорошо знаю, он к этой девочке не приставал. Пусть закон решает, [какое наказание Талапов заслуживает]. Нам все равно брата не вернуть», — сказал он. Убийство произошло в одном из домов на Сортировке в ночь на 22 апреля. Предположительно, Талапову позвонила 14-летняя дочка и сказала, что Фируз обижает ее. Тот купил нож и пошел к бывшей жене, чтобы защитить девочку. Ибрагимова он встретил в подъезде и нанес ему несколько ударов в области горла, печени и груди. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После этого Талапов пошел в полицию, где рассказал о случившемся. Железнодорожный районный суд отправил его под стражу на два месяца. Гражданская супруга Марина рассказала, что Талапов планирует отправиться добровольцем в зону проведения российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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