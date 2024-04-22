Екатеринбуржец, вступившийся за дочь и убивший мигранта, отправится на СВО

23 апреля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Супруга Данила Талапова боится, что он не выдержит тюремный срок Фото: Московец Илья © URA.RU Екатеринбуржец Данил Талапов, убивший мигранта-нелегала, вступившись за дочь, планирует отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщила его супруга Марина после заседания, на котором Талапова отправили в СИЗО. «О своем желании он следователю рассказал. В этом решении мы его, конечно, поддерживаем. Там меньше [срок] будет. Думаю, он справится. Полгода отслужит и вернется», — пояснила Марина. Она боится, что муж может не выдержать новый тюремный срок. В 2011 году он был осужден за убийство. «Ему он дался нелегко, он рассказывал, как приходилось выживать там», — добавила она. Талапов был задержан после убийства мигранта, который якобы обижал его 14-летнюю дочь. Это произошло в ночь на 22 апреля в одном из домов на Сортировке. Талеров пришел с ножом к бывшей супруге, с которой живет дочка. Предполагаемого обидчика он встретил в подъезде и нанес ему несколько ударов в области горла, печени и груди. От полученных ударов мужчина скончался на месте происшествия. Железнодорожный районный суд отправил Талапова под стражу на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Данил Талапов, убивший мигранта-нелегала, вступившись за дочь, планирует отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом URA.RU сообщила его супруга Марина после заседания, на котором Талапова отправили в СИЗО. «О своем желании он следователю рассказал. В этом решении мы его, конечно, поддерживаем. Там меньше [срок] будет. Думаю, он справится. Полгода отслужит и вернется», — пояснила Марина. Она боится, что муж может не выдержать новый тюремный срок. В 2011 году он был осужден за убийство. «Ему он дался нелегко, он рассказывал, как приходилось выживать там», — добавила она. Талапов был задержан после убийства мигранта, который якобы обижал его 14-летнюю дочь. Это произошло в ночь на 22 апреля в одном из домов на Сортировке. Талеров пришел с ножом к бывшей супруге, с которой живет дочка. Предполагаемого обидчика он встретил в подъезде и нанес ему несколько ударов в области горла, печени и груди. От полученных ударов мужчина скончался на месте происшествия. Железнодорожный районный суд отправил Талапова под стражу на два месяца.