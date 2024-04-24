112: второй фигурант дела замминистра обороны Иванова был задержан раньше

Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования.
«Второй фигурант по делу Иванова был задержан раньше», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что Сергей Бородин, который находился под обвинением в рамках другого дела, заключил досудебное соглашение. Именно Бородин предоставил показания против Иванова, передали в telegram-канале.
Тимур Иванов был арестован 23 апреля на два месяца по обвинению в получении взятки. Сумма взятки, о которой идет речь, составляет минимум один миллион рублей. Информация о судебном процессе и деталях дела опубликована в материале URA.RU.
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