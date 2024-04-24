112: второй фигурант дела замминистра обороны Иванова был задержан раньше

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Клипарт на тему судебное заседание. Курган , рация, полиция, наручники
Сергей Бородин проходил обвиняемым по другому делу, пишет «112» Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования.

«Второй фигурант по делу Иванова был задержан раньше», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что Сергей Бородин, который находился под обвинением в рамках другого дела, заключил досудебное соглашение. Именно Бородин предоставил показания против Иванова, передали в telegram-канале.

Тимур Иванов был арестован 23 апреля на два месяца по обвинению в получении взятки. Сумма взятки, о которой идет речь, составляет минимум один миллион рублей. Информация о судебном процессе и деталях дела опубликована в материале URA.RU.

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Второй фигурант по делу замминистра обороны Тимура Иванова экс-замглавы департамента расквартирования Минобороны РФ Сергей Бородин был задержан ранее. Он проходил обвиняемым в рамках другого расследования. «Второй фигурант по делу Иванова был задержан раньше», — сообщает telegram-канал «112». Там добавили, что Сергей Бородин, который находился под обвинением в рамках другого дела, заключил досудебное соглашение. Именно Бородин предоставил показания против Иванова, передали в telegram-канале. Тимур Иванов был арестован 23 апреля на два месяца по обвинению в получении взятки. Сумма взятки, о которой идет речь, составляет минимум один миллион рублей. Информация о судебном процессе и деталях дела опубликована в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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