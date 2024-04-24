Под проверку попали 98 иностранцев Фото: Илья Московец © URA.RU

В промзоне Березовского (Свердловская область) сотрудники УФСБ, МВД и ОМОН проверили документы у 98 иностранцев, из них 11 оказались нелегалами. Нарушителей выдворят из страны, рассказали представители «Русской общины Екатеринбурга» в своем telegram-канале.

«Сотрудниками УФСБ с ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по проведено предупредительно-профилактическое мероприятие в местах массового скопления иностранных граждан. Мероприятие прошло в промышленной зоне города Березовский. В ходе проверки, которая охватила 98 человек, было выявлено 11 нарушителей, которые будут выдворены из страны», — следует из сообщения.

Ранее рейд проходил в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Под проверку попали 68 иностранцев, четверо из которых находились в РФ незаконно. В отношении нарушителей также будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны.