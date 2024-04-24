ФСБ устроила облаву на мигрантов под Екатеринбургом. Видео

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
Под проверку попали 98 иностранцев Фото:

В промзоне Березовского (Свердловская область) сотрудники УФСБ, МВД и ОМОН проверили документы у 98 иностранцев, из них 11 оказались нелегалами. Нарушителей выдворят из страны, рассказали представители «Русской общины Екатеринбурга» в своем telegram-канале.

«Сотрудниками УФСБ с ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по проведено предупредительно-профилактическое мероприятие в местах массового скопления иностранных граждан. Мероприятие прошло в промышленной зоне города Березовский. В ходе проверки, которая охватила 98 человек, было выявлено 11 нарушителей, которые будут выдворены из страны», — следует из сообщения.

Ранее рейд проходил в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Под проверку попали 68 иностранцев, четверо из которых находились в РФ незаконно. В отношении нарушителей также будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны.

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В промзоне Березовского (Свердловская область) сотрудники УФСБ, МВД и ОМОН проверили документы у 98 иностранцев, из них 11 оказались нелегалами. Нарушителей выдворят из страны, рассказали представители «Русской общины Екатеринбурга» в своем telegram-канале. «Сотрудниками УФСБ с ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по проведено предупредительно-профилактическое мероприятие в местах массового скопления иностранных граждан. Мероприятие прошло в промышленной зоне города Березовский. В ходе проверки, которая охватила 98 человек, было выявлено 11 нарушителей, которые будут выдворены из страны», — следует из сообщения. Ранее рейд проходил в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Под проверку попали 68 иностранцев, четверо из которых находились в РФ незаконно. В отношении нарушителей также будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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