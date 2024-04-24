Адвокат Иванова раскрыл, обвиняют ли замминистра обороны в госизмене

Адвокат Балуев: замминистра обороны Иванов не может быть обвинен в госизмене
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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Слухи об обвинении Тимура Иванова в госизмене не соответствует действительности, заявил адвокат Денис Балуев Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Замминистра обороны Тимур Иаанов не может быть обвинен в госизмене. Об этом заявил его адвокат Денис Балуев.

«Иванову не могут предъявить обвинения в госизмене», — передает слова Балуева РИА Новости. Он подчеркнул, что слухи об обратном не соответствуют действительности.

Тимура Иванова 23 апреля арестовали на два месяца за предполагаемое получение взятки на сумму как минимум один миллион рублей. Подробности дела и ход судебного процесса опубликованы в материале URA.RU. Сам Иванов отрицает вину, передает «Ридус».

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Замминистра обороны Тимур Иаанов не может быть обвинен в госизмене. Об этом заявил его адвокат Денис Балуев. «Иванову не могут предъявить обвинения в госизмене», — передает слова Балуева РИА Новости. Он подчеркнул, что слухи об обратном не соответствуют действительности. Тимура Иванова 23 апреля арестовали на два месяца за предполагаемое получение взятки на сумму как минимум один миллион рублей. Подробности дела и ход судебного процесса опубликованы в материале URA.RU. Сам Иванов отрицает вину, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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