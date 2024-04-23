Развлечения Спорт Спортшкола в ЯНАО потратит миллионы рублей на лыжные палки Для олимпийского резерва на Ямале закупают лыжные палки за 43 тысячи рублей 24 апреля 2024 в 15:43 Размер текста - 17 + Одна пара лыжных палок должна быть не дороже 43 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Спортивная школа олимпийского резерва в Лабытнанги (ЯНАО) закупает лыжные палки премиум-уровня. Один комплект оценивается в 43 тысячи рублей, сообщает ЕИС «Закупки. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей. Как следует из карточки лота, заказчик закупки — олимпийская школа спортивного резерва в Лабытнанги. В учреждении намерены приобрести 50 комплектов лыжных палок. Начальная цена — 2 150 тысяч рублей. Таким образом, одна пара лыжных палок должна быть не дороже 43 тысяч рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок. В техзадании указывается, что спортшколе нужны палки KV+ TORNADO LIGHT Titan. Это профессиональные лыжные палки из 100% углеродного волокна (карбон). Палки укомплектованы лапками системой QCD с титановым наконечником. Средняя стоимость комплекта в интернет-магазинах — 34 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что Управление делами правительства ЯНАО намерено закупить пять новых «Москвичей». Стоимость одного автомобиля определена в 3,4 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спортивная школа олимпийского резерва в Лабытнанги (ЯНАО) закупает лыжные палки премиум-уровня. Один комплект оценивается в 43 тысячи рублей, сообщает ЕИС «Закупки. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей. Как следует из карточки лота, заказчик закупки — олимпийская школа спортивного резерва в Лабытнанги. В учреждении намерены приобрести 50 комплектов лыжных палок. Начальная цена — 2 150 тысяч рублей. Таким образом, одна пара лыжных палок должна быть не дороже 43 тысяч рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок. В техзадании указывается, что спортшколе нужны палки KV+ TORNADO LIGHT Titan. Это профессиональные лыжные палки из 100% углеродного волокна (карбон). Палки укомплектованы лапками системой QCD с титановым наконечником. Средняя стоимость комплекта в интернет-магазинах — 34 тысячи рублей. Ранее сообщалось, что Управление делами правительства ЯНАО намерено закупить пять новых «Москвичей». Стоимость одного автомобиля определена в 3,4 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям