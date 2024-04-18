18 апреля 2024

Чиновников ЯНАО пересадят на отечественные автомобили

Управление делами ЯНАО закупает пять новых «Москвичей»
© Служба новостей «URA.RU»
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Показ «Москвича» для розыгрыша. Екатеринбург, москвич 3
Стоимость одного автомобиля определена в 3,4 млн рублей Фото:

Управление делами правительства ЯНАО намерено закупить пять новых «Москвичей». Стоимость одного автомобиля определена в 3,4 млн рублей, следует из данных портала ЕИС «Закупки». Начальная цена контракта — чуть более 17 млн рублей.

«Объект закупки — поставка легкового автомобиля. Начальная (максимальная) цена контракта — 17 070 млн рублей», — сообщается в карточке лота. Заказчик намерен приобрести пять «Москвичей». Цена за один автомобиль — 3,414 млн рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок.

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Управление делами правительства ЯНАО намерено закупить пять новых «Москвичей». Стоимость одного автомобиля определена в 3,4 млн рублей, следует из данных портала ЕИС «Закупки». Начальная цена контракта — чуть более 17 млн рублей. «Объект закупки — поставка легкового автомобиля. Начальная (максимальная) цена контракта — 17 070 млн рублей», — сообщается в карточке лота. Заказчик намерен приобрести пять «Москвичей». Цена за один автомобиль — 3,414 млн рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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