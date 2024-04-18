Чиновников ЯНАО пересадят на отечественные автомобили

Стоимость одного автомобиля определена в 3,4 млн рублей
Управление делами правительства ЯНАО намерено закупить пять новых «Москвичей». Стоимость одного автомобиля определена в 3,4 млн рублей, следует из данных портала ЕИС «Закупки». Начальная цена контракта — чуть более 17 млн рублей.
«Объект закупки — поставка легкового автомобиля. Начальная (максимальная) цена контракта — 17 070 млн рублей», — сообщается в карточке лота. Заказчик намерен приобрести пять «Москвичей». Цена за один автомобиль — 3,414 млн рублей. Аукцион находится на стадии подачи заявок.
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