Курганцы заметили необычную рыбу, которая появилась из-за паводка

23 апреля 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Рыбаки поймали форель в одном из затопленных округов Курганской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В селе Глядянское Притобольного округа (Курганская область) рыбаки сообщают о том, что им удалось поймать форель, что является необычным уловом для данной местности и региона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Владимир Михайлов, руководитель регионального союза общественных организаций охотников и рыболовов. «Знакомые рыбаки из села Глядянское делились историями о том, что им удалось поймать форель», — уточнил Михайлов, отвечая на вопрос корреспондента о том, ожидается ли увеличение рыбы в Курганской области после рекордного паводка. В соцсетях также распространяются сообщения о том, что в регионе якобы увеличилось количество рыбы. Жители соседнего с Притобольным округом — Звериноголовского округа — делились видео, на котором они ловят карасей голыми руками прямо с поймы Тобола. Ранее URA.RU писало, что в соседней Тюменской области паводок принес необычную рыбу — амурского вьюна. Люди уверены, что рыбу в регион принесло паводком из Казахстана. При этом ранее ученый-гидролог Олег Анисимов в разговоре с корреспондентом отмечал, что природа адаптирована к подобным паводкам, и наводнение не приведет к увеличению численности рыбы и других живых организмов в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Глядянское Притобольного округа (Курганская область) рыбаки сообщают о том, что им удалось поймать форель, что является необычным уловом для данной местности и региона. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Владимир Михайлов, руководитель регионального союза общественных организаций охотников и рыболовов. «Знакомые рыбаки из села Глядянское делились историями о том, что им удалось поймать форель», — уточнил Михайлов, отвечая на вопрос корреспондента о том, ожидается ли увеличение рыбы в Курганской области после рекордного паводка. В соцсетях также распространяются сообщения о том, что в регионе якобы увеличилось количество рыбы. Жители соседнего с Притобольным округом — Звериноголовского округа — делились видео, на котором они ловят карасей голыми руками прямо с поймы Тобола. Ранее URA.RU писало, что в соседней Тюменской области паводок принес необычную рыбу — амурского вьюна. Люди уверены, что рыбу в регион принесло паводком из Казахстана. При этом ранее ученый-гидролог Олег Анисимов в разговоре с корреспондентом отмечал, что природа адаптирована к подобным паводкам, и наводнение не приведет к увеличению численности рыбы и других живых организмов в регионе.