23 апреля 2024

Тюменский губернатор назвал город, на который надвигается паводок

Губернатор Моор: на Ялуторовск надвигается паводок
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Моор. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области заявил, что паводок надвигается на Ялуторовск Фото:
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После Упоровского района паводок придет в Ялуторовск (Тюменская область). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом полностью обошли защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно 3 км. Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале.

Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, туда начали стягивать дополнительные силы МЧС. Кроме этого, в указанном муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.

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После Упоровского района паводок придет в Ялуторовск (Тюменская область). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом полностью обошли защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно 3 км. Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, туда начали стягивать дополнительные силы МЧС. Кроме этого, в указанном муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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