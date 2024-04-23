Тюменский губернатор назвал город, на который надвигается паводок

После Упоровского района паводок придет в Ялуторовск (Тюменская область). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом полностью обошли защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно 3 км. Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале.
Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, туда начали стягивать дополнительные силы МЧС. Кроме этого, в указанном муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.
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После Упоровского района паводок придет в Ялуторовск (Тюменская область). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом полностью обошли защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно 3 км. Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, туда начали стягивать дополнительные силы МЧС. Кроме этого, в указанном муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов.