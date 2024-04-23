Происшествия Тюменский губернатор назвал город, на который надвигается паводок Губернатор Моор: на Ялуторовск надвигается паводок 24 апреля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + Губернатор Тюменской области заявил, что паводок надвигается на Ялуторовск Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году После Упоровского района паводок придет в Ялуторовск (Тюменская область). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом полностью обошли защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно 3 км. Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, туда начали стягивать дополнительные силы МЧС. Кроме этого, в указанном муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После Упоровского района паводок придет в Ялуторовск (Тюменская область). Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Вслед за Упорово паводок придет в Ялуторовск. Вместе с главой города Вячеславом Смеликом полностью обошли защитные укрепления. От федеральной трассы до района Боровушка и дальше до небольшой реки Тобольчик, которая впадает в Тобол. Это примерно 3 км. Везде идет работа, горожане стараются. Частично грунт уже закрыли пленкой. Заготовили около 40 тысяч мешков. Существующие дамбы и насыпи нарастили до необходимого уровня», — заявил губернатор Тюменской области в своем telegram-канале. Ранее агентство писало о том, что уровень воды в реке Ишим на территории Абатского района превысил критическую отметку в 980 см. По данным источников URA.RU, туда начали стягивать дополнительные силы МЧС. Кроме этого, в указанном муниципалитете были эвакуированы жители пяти населенных пунктов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям