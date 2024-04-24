«Выплат не будет»: жители подтопленного курганского села негодуют из-за отказа в помощи. Фото, видео

Жители подтопленного курганского села возмущены отказами в выплате

24 апреля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

В селе Рычкова комиссия проверила подтопленные дома и вынесла решение о помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жители села Рычково Курганской области проверяют свои подтопленные дома и вещи. Кое-где еще нельзя пройти даже в резиновых сапогах. Накануне в селе побывала муниципальная комиссия, от решения которой зависит, получат люди материальную помощь или нет. Некоторые сельчане не поняли логику чиновников. Из подтопленного паводком поселка репортаж URA.RU. «Мебель не пострадала, значит выплат не будет» Две соседки в высоких резиновых сапогах идут по затопленной части улицы Центральная села Рычково. Они проверяли свои дома, стоящие в воде. Женщины уже три дня живут в другом доме на той же улице и очень переживают за скромное хозяйство и огороды. У пенсионерки Надежды Зыряновой затопило баню, надворные постройки и сад. Вода зашла в дом. «Держались до крайнего момента: когда вода забулькала под сервантом, только тогда покинули дом. Нас выгоняли чуть ли не с полицией из домов, всех на Светлый дол (в пункт временного размещения)», — вспоминает Зырянова момент эвакуации. Но пенсионерка переехала в другой дом на той же улице в Рычково. В селе Рычково Белозерского округа подтопило несколько домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Вода уже уходит — в одной комнате почти нет воды, — продолжает собеседница, — Мебель не пострадала, значит выплат не будет. Только сказали нам, что 10 тысяч дадут и больше ничего. А что полы все вздует — ничего. Печка — не знаю, сохранится или нет. Баня вообще до крыши затоплена. Туалет плавает», — переживает она. Женщины говорят, что после паводка потребуется ремонт в доме. Прежде всего, нужно поменять покрытие на полу. Сколько это будет стоить, пока даже не думали. В садах от воды погибают яблони, кусты ягод и овощи, которые уже успели взойти. «Все затоплено, две грядки чеснока — уже взошел, бутуна грядка. Самое главное, виктория крупная, хорошая, 50 кустов. Все погибнет, если вода еще задержится», — говорит Зырянова. Женщины сами начали проводить дезинфекцию: на полу в комнатах насыпали хлорку. Правда, местные власти обещали помочь: колодцы откачать и дезинфекцию провести — все за счет бюджета. «Что значит, не нарушена жизнедеятельность?» Светлана Бушкова тоже проживает на улице Центральная. У нее затопило колодец, двор и надворные постройки. Говорит, что к счастью, вода в дом не зашла, но голбец заполнила. Из дома Светлана выходит в резиновых сапогах через двор соседей, где воды поменьше. Хозяйки проверяют подтопленные дома. Комиссия уже вынесла решение по материальной поддержке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «На полу воды нет. В голбце много воды. Куры на чердаке живут, кошки в доме, мои и дочери», — рассказывает она. Дочь Бушковой проживала по соседству, но ее дом ближе к реке и пострадал больше. Поэтому женщина с четырьмя детьми уехала к сестре в Курган. Сама пенсионерка на помощь не претендует, а за дочь ей обидно. «Она многодетная мать — у нее четверо детей, самому младшему два года. Вчера ходила комиссия в костюмах — воды по грудь. Сказали, деньги (материальная помощь) не положены, раз воды на полу нет. А как так? Объясните мне, неграмотному человеку, как понять „не нарушена жизнедеятельность“? Грядки она (дочь) с осени вскопала, приготовила все, сейчас бы овощи начала садить. А как? Скважина затоплена, под водой. Выплаты не положены. Как жизнедеятельность не нарушена?», — возмущена Бушкова. По ее словам, жизненный уклад у дочери с детьми полностью нарушен из-за паводка. Огород — один из главных кормильцев большой семьи — стоит под водой. Сельчане уверены, что пострадавшим от паводка людям нужно оказывать помощь, не взирая на то, зашла вода на пол дома или нет. Власти округа обещали помочь жителям: откачать колодцы и провести дезинфекцию территории за счет бюджета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Другая проблема сельчан Пока владельцы подтопленных домов считают убытки, жители другой части села ждут возвращения электроэнергии. «Вторую неделю живем в таком состоянии (стресса). Дети не учатся вторую неделю. Вода в Рычково зашла частично, затопленные есть дома. Выезжала комиссия, смотрели по поводу оплат. Затопило и другие поселки. Но конкретно в Рычково есть проблема со светом, уже неделю нет света. Мы стоим на сухом месте: ни воды, ни света нет. Люди возмущаются, дети малые у нас, инкубаторы, хозяйства, полные морозилки мяса, а света нет», — говорит Наталья Кекулова. На чиновников обрушился вал заявлений Глава Белозерского округа Наталья Богданова рассказала, что жители завалили администрацию заявлениями о материальной помощи. Комиссия не успевает проверять заявки. «Очень много заявок поступает с территорий, где воды не было совсем и от жителей, в дома которых вода не зашла, например, остановилась на придомовой территории или на уровне фундамента, не подтопив жилые помещения. Обработка каждого заявления требует времени, проверки, отвлекая это ценное время от заявлений наших земляков, в дома которых вода зашла и которые имеют право на выплату, которым сейчас нужна особая поддержка. Потому просьба, подавая заявление, учитывать это. Надеюсь на ваше понимание», — написала Богданова на своей странице во «ВКонтакте. В администрации подчеркивают, что выплату единовременной материальной помощи (10 тысяч рублей) предоставляют жителям, в чьи дома зашла вода. Факт подтопления устанавливает специальная муниципальная комиссия. Также принимаются заявления по возмещению частичной или полной утраты имущества. Выплаты составляют от 30 до 50 тысяч рублей. URA.RU продолжает следить за рекордным паводком в Курганской области и последствиями от него. Вся актуальная информация — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Рычково Курганской области проверяют свои подтопленные дома и вещи. Кое-где еще нельзя пройти даже в резиновых сапогах. Накануне в селе побывала муниципальная комиссия, от решения которой зависит, получат люди материальную помощь или нет. Некоторые сельчане не поняли логику чиновников. Из подтопленного паводком поселка репортаж URA.RU. Две соседки в высоких резиновых сапогах идут по затопленной части улицы Центральная села Рычково. Они проверяли свои дома, стоящие в воде. Женщины уже три дня живут в другом доме на той же улице и очень переживают за скромное хозяйство и огороды. У пенсионерки Надежды Зыряновой затопило баню, надворные постройки и сад. Вода зашла в дом. «Держались до крайнего момента: когда вода забулькала под сервантом, только тогда покинули дом. Нас выгоняли чуть ли не с полицией из домов, всех на Светлый дол (в пункт временного размещения)», — вспоминает Зырянова момент эвакуации. Но пенсионерка переехала в другой дом на той же улице в Рычково. «Вода уже уходит — в одной комнате почти нет воды, — продолжает собеседница, — Мебель не пострадала, значит выплат не будет. Только сказали нам, что 10 тысяч дадут и больше ничего. А что полы все вздует — ничего. Печка — не знаю, сохранится или нет. Баня вообще до крыши затоплена. Туалет плавает», — переживает она. Женщины говорят, что после паводка потребуется ремонт в доме. Прежде всего, нужно поменять покрытие на полу. Сколько это будет стоить, пока даже не думали. В садах от воды погибают яблони, кусты ягод и овощи, которые уже успели взойти. «Все затоплено, две грядки чеснока — уже взошел, бутуна грядка. Самое главное, виктория крупная, хорошая, 50 кустов. Все погибнет, если вода еще задержится», — говорит Зырянова. Женщины сами начали проводить дезинфекцию: на полу в комнатах насыпали хлорку. Правда, местные власти обещали помочь: колодцы откачать и дезинфекцию провести — все за счет бюджета. Светлана Бушкова тоже проживает на улице Центральная. У нее затопило колодец, двор и надворные постройки. Говорит, что к счастью, вода в дом не зашла, но голбец заполнила. Из дома Светлана выходит в резиновых сапогах через двор соседей, где воды поменьше. «На полу воды нет. В голбце много воды. Куры на чердаке живут, кошки в доме, мои и дочери», — рассказывает она. Дочь Бушковой проживала по соседству, но ее дом ближе к реке и пострадал больше. Поэтому женщина с четырьмя детьми уехала к сестре в Курган. Сама пенсионерка на помощь не претендует, а за дочь ей обидно. «Она многодетная мать — у нее четверо детей, самому младшему два года. Вчера ходила комиссия в костюмах — воды по грудь. Сказали, деньги (материальная помощь) не положены, раз воды на полу нет. А как так? Объясните мне, неграмотному человеку, как понять „не нарушена жизнедеятельность“? Грядки она (дочь) с осени вскопала, приготовила все, сейчас бы овощи начала садить. А как? Скважина затоплена, под водой. Выплаты не положены. Как жизнедеятельность не нарушена?», — возмущена Бушкова. По ее словам, жизненный уклад у дочери с детьми полностью нарушен из-за паводка. Огород — один из главных кормильцев большой семьи — стоит под водой. Сельчане уверены, что пострадавшим от паводка людям нужно оказывать помощь, не взирая на то, зашла вода на пол дома или нет. Пока владельцы подтопленных домов считают убытки, жители другой части села ждут возвращения электроэнергии. «Вторую неделю живем в таком состоянии (стресса). Дети не учатся вторую неделю. Вода в Рычково зашла частично, затопленные есть дома. Выезжала комиссия, смотрели по поводу оплат. Затопило и другие поселки. Но конкретно в Рычково есть проблема со светом, уже неделю нет света. Мы стоим на сухом месте: ни воды, ни света нет. Люди возмущаются, дети малые у нас, инкубаторы, хозяйства, полные морозилки мяса, а света нет», — говорит Наталья Кекулова. Глава Белозерского округа Наталья Богданова рассказала, что жители завалили администрацию заявлениями о материальной помощи. Комиссия не успевает проверять заявки. «Очень много заявок поступает с территорий, где воды не было совсем и от жителей, в дома которых вода не зашла, например, остановилась на придомовой территории или на уровне фундамента, не подтопив жилые помещения. Обработка каждого заявления требует времени, проверки, отвлекая это ценное время от заявлений наших земляков, в дома которых вода зашла и которые имеют право на выплату, которым сейчас нужна особая поддержка. Потому просьба, подавая заявление, учитывать это. Надеюсь на ваше понимание», — написала Богданова на своей странице во «ВКонтакте. В администрации подчеркивают, что выплату единовременной материальной помощи (10 тысяч рублей) предоставляют жителям, в чьи дома зашла вода. Факт подтопления устанавливает специальная муниципальная комиссия. Также принимаются заявления по возмещению частичной или полной утраты имущества. Выплаты составляют от 30 до 50 тысяч рублей. URA.RU продолжает следить за рекордным паводком в Курганской области и последствиями от него. Вся актуальная информация — в онлайн-трансляции.