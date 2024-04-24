Путин потребовал не допускать скачков цен на товары в зоне паводков

Жизненно важно предотвращать спекулятивное резкое повышение цен на основные товары в зоне наводнения. Об этом на совещании по ликвидации последствий паводков заявил президент России Владимир Путин.
«Важно постоянно не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства призывал все уровни власти продолжать помогать пострадавшим людям, включая предоставление финансовой поддержки, реагирование на каждую жалобу и обращение граждан.
Также важно непрерывно следить за эпидемиологической и санитарной обстановкой. Ответственные лица должны оперативно предоставлять пострадавшим медицинскую и юридическую помощь, заключил президент.
Владимир Путин также поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. В ходе совещания было отмечена необходимость детальной проверки и возможной корректировки сумм выплат для граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации.
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