Путин потребовал не допускать скачков цен на товары в зоне паводков

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Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир, топ
Пострадавшие должны оперативно получать медицинскую и юридическую помощь, заявил Владимир Путин Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Жизненно важно предотвращать спекулятивное резкое повышение цен на основные товары в зоне наводнения. Об этом на совещании по ликвидации последствий паводков заявил президент России Владимир Путин.

«Важно постоянно не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства призывал все уровни власти продолжать помогать пострадавшим людям, включая предоставление финансовой поддержки, реагирование на каждую жалобу и обращение граждан.

Также важно непрерывно следить за эпидемиологической и санитарной обстановкой. Ответственные лица должны оперативно предоставлять пострадавшим медицинскую и юридическую помощь, заключил президент.

Владимир Путин также поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. В ходе совещания было отмечена необходимость детальной проверки и возможной корректировки сумм выплат для граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации.

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Жизненно важно предотвращать спекулятивное резкое повышение цен на основные товары в зоне наводнения. Об этом на совещании по ликвидации последствий паводков заявил президент России Владимир Путин. «Важно постоянно не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в зоне паводков», — заявил Путин. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24». Глава государства призывал все уровни власти продолжать помогать пострадавшим людям, включая предоставление финансовой поддержки, реагирование на каждую жалобу и обращение граждан. Также важно непрерывно следить за эпидемиологической и санитарной обстановкой. Ответственные лица должны оперативно предоставлять пострадавшим медицинскую и юридическую помощь, заключил президент. Владимир Путин также поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. В ходе совещания было отмечена необходимость детальной проверки и возможной корректировки сумм выплат для граждан, пострадавших от чрезвычайной ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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