Путин поручил пересмотреть размер выплат пострадавшим при паводках

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Путин пояснил, что подходы по компенсационным выплатам должны быть «единые и справедливые» Фото:

Президент России Владимир Путин поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. Об этом стало известно из совещания главы государства, посвященного вопросам по ликвидации последствий паводков.

«Отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

Путин пояснил, что речь о единовременной материальной помощи и выплатах, связанных с частичной или полной утратой имущества. По словам президента, подходы должны быть «единые и справедливые». Они не должны зависеть от «бюджетной обеспеченности регионов».

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Президент России Владимир Путин поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. Об этом стало известно из совещания главы государства, посвященного вопросам по ликвидации последствий паводков. «Отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин пояснил, что речь о единовременной материальной помощи и выплатах, связанных с частичной или полной утратой имущества. По словам президента, подходы должны быть «единые и справедливые». Они не должны зависеть от «бюджетной обеспеченности регионов».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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