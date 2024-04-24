Путин поручил пересмотреть размер выплат пострадавшим при паводках

24 апреля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Путин пояснил, что подходы по компенсационным выплатам должны быть «единые и справедливые» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. Об этом стало известно из совещания главы государства, посвященного вопросам по ликвидации последствий паводков. «Отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин пояснил, что речь о единовременной материальной помощи и выплатах, связанных с частичной или полной утратой имущества. По словам президента, подходы должны быть «единые и справедливые». Они не должны зависеть от «бюджетной обеспеченности регионов». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. Об этом стало известно из совещания главы государства, посвященного вопросам по ликвидации последствий паводков. «Отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул президент. Его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Путин пояснил, что речь о единовременной материальной помощи и выплатах, связанных с частичной или полной утратой имущества. По словам президента, подходы должны быть «единые и справедливые». Они не должны зависеть от «бюджетной обеспеченности регионов».