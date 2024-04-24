Путин поручил пересмотреть размер выплат пострадавшим при паводках

Президент России Владимир Путин поручил оценить и скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим при паводках. Об этом стало известно из совещания главы государства, посвященного вопросам по ликвидации последствий паводков.
«Отдельный, крайне важный вопрос — нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — подчеркнул президент. Его слова
Путин пояснил, что речь о единовременной материальной помощи и выплатах, связанных с частичной или полной утратой имущества. По словам президента, подходы должны быть «единые и справедливые». Они не должны зависеть от «бюджетной обеспеченности регионов».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.