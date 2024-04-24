Прокуратура раскрыла подробности смерти свердловского школьника на уроке

Подросток, умерший на уроке в свердловской школе, перед этим пробежал один круг
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура начала проверку по факту смерти ребенка Фото:

Подросток, умерший на уроке физкультуры в школе №21 Асбеста (Свердловская область), перед этим пробежал один круг по периметру спортзала. Затем он почувствовал себя плохо и потерял сознание, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Сегодня [24 апреля] около 09:57 на уроке физической культуры ученик восьмого класса, пробежав один круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо, сел на лавочку, упал и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ребенку первую помощь», — сказали в ведомстве.

Сотрудники прокуратуры уже приступили к проверке, в результате которой будет установлено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также своевременно ли школой оказана первая медпомощь и вызвана скорая помощь. Тело направят на судмедэкспертизу.

О трагедии стало известно днем 24 апреля. В школу вызвали маму погибшего, а для спасения приезжали две машины СМП. Мальчика зовут Богдан, ему было 13 лет. Знакомые называют его добрым и общительным.

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Подросток, умерший на уроке физкультуры в школе №21 Асбеста (Свердловская область), перед этим пробежал один круг по периметру спортзала. Затем он почувствовал себя плохо и потерял сознание, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Сегодня [24 апреля] около 09:57 на уроке физической культуры ученик восьмого класса, пробежав один круг по периметру спортивного зала, почувствовал себя плохо, сел на лавочку, упал и потерял сознание. Учитель физкультуры оказал ребенку первую помощь», — сказали в ведомстве. Сотрудники прокуратуры уже приступили к проверке, в результате которой будет установлено соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также своевременно ли школой оказана первая медпомощь и вызвана скорая помощь. Тело направят на судмедэкспертизу. О трагедии стало известно днем 24 апреля. В школу вызвали маму погибшего, а для спасения приезжали две машины СМП. Мальчика зовут Богдан, ему было 13 лет. Знакомые называют его добрым и общительным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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